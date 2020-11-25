26 Kasım 2020 burç yorumları! Para ve aile konusunda kararınız değişebilir

Günlük burç yorumları her gün ilgiyle takip ediliyor. 26 Kasım 2020 burç yorumları siz değerli okuyucularımız için Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyor. Bu durum bazı burçlarda seyahat bazılarında ise enerji anlamına geliyor. 26 Kasım Perşembe günü Aslan burcunu ziyaret bekliyor, kova burcunda ise bugünlerde seyahat planları öne çıkıyor. 26 Kasım Perşembe koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, yay ve balık burcu yorumu haberimizde...



26 KASIM KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ YORUMU

26 Kasım Perşembe günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Ay’ın zorlayıcı enerjiler yapıyor olması seni bilhassa gündüz saatlerinde zorlayabilir.

26 KASIM BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA YORUMU

İkili ilişkilerinde uyumu yakalamakta zorlanabilirsin. Perşembe akşamı fikirlerinle ilgili olarak karşıtlıklar yaşayabilirsin. Manipülatif durumlarla günün büyük bir bölümünde yüz yüze kalabilirsin.

26 KASIM İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER YORUMU

Sosyal çevrenle birlikte olacağın aktif bir gün seni bekliyor. Sabah saatlerinde seni sınırlandırmaya çalışan insanlar çevrende olabilir. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken sende bir şeyleri düzeltmek ve analiz etmek adına uygun bir süreçtesin.

26 KASIM YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ YORUMU

Sosyal statünle ilgili önemli konular gün içinde ortaya çıkabilir. Atak davranman gereken durumlar var. Sabah saatlerinde iştahının arttığına şahit olabilirsin.

26 KASIM ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN YORUMU

Uzak akrabalarının ziyareti bugünlerde söz konusu olabilir. Çevrendeki olayların gereksiz abartılması durumları ile fazla muhatap olabilirsin.

26 KASIM BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK YORUMU

Zorlayıcı durumlar gün içinde can sıkıcı olabilir. Hisseli paylaşımların ile ilgili konularda fikirsel tartışmalar öne çıkıyor olacak.

26 KASIM TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ YORUMU

26 Kasım Perşembe günü Ay tüm gün karşıt burcun olan Koç burcunda ilerliyor iken ikili ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Karşılıklı inatlaşmalar yorucu olabilir.

26 KASIM AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP YORUMU

Ay Mars kavuşumunun etkin olacağı sabah saatleri sportif faaliyetler açısından uygun bir gün. Sağlığına özen göstermen gereken günlerden geçiyorsun.

26 KASIM YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY YORUMU

Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken bir şeyleri düzeltmek adına da uygun bir süreçten geçiyor olacaksın. Akşam saatlerinde harcamalarında aşırıya kaçmamalısın.

26 KASIM OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK YORUMU

Zorlayıcı enerjilerin yüksek olacağı gün boyunca önemli organizasyonlar yapmak için uygun bir gün sayılmaz. Akşam saatlerinde iştahın artabilir.

26 KASIM KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA YORUMU

Seyahatlerin pazar günü boyunca öne çıkabilir. Akşam saatlerinde sınırlandırılmalara maruz kalabilirsin. Yakın çevrenle iletişimine dikkat etmelisin.

26 KASIM BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK YORUMU

Harcamalarını planlarken fazla atak davranabilir, gereğinden fazla cömert davranabilirsin. Ay sonunda zorlanmamak adına daha temkinli davranman iyi olacaktır.

Astrolog T. Ceylin Çelebi