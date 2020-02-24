25 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

25 Şubat burç yorumları merak edilen konular arasında yer alıyor. Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor? Salı günü Ay Balık burcundayken güne başlıyoruz ancak akşam saatlerinde Ay Koç burcuna geçiş yapacak. AKSAM.com.tr yazarı Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumları haberimizde yer alıyor.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Salı günü Balık burcunda ilerlemeye devam eden Ay saat 17.12 ile 21.47 arasında boşlukta olacak. Sonrasında boşluktan çıkan Ay Koç burcuna geçecek. Sabah saatlerinde kendine güvenen ve dinamik tavırların aynı zamanda etrafındakilere de yardım etmek isteyen içerisinde olmanı sağlayacak.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Yeni organizasyonlar ve yeni projeler için Salı günü kendini hazır hissediyor olabilirsin. Ay'ın Plüton ile yapacağı uyumlu açı kafana koyduğundan vazgeçmeyeceğini ve gerekirse şartları zorlayacağını gösteriyor. Saat 17.12 sonrasından 21.47 ye kadar yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yönetici gezegenin Merkür'ün retro hareketi işin ile ilgili konularda bazı iletişimsel ve teknolojik zorluklar yaşamana sebep oluyor olabilir ancak kendine güvenen ve mücadele gücü yüksek olan tarafın bugün hayli aktif. Hırslı bir şekilde işlerini gün içinde halletmeye özel göstereceksin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Salı günü boyunca Balık burcunda ilerleyen Ay Salı günü akşam Koç burcuna geçiş yapacak. Yurtdışı ve yabancılarla ilgili konularda aktif bir şekilde çalışman ve birtakım girişimlerde bulunman gerekebilir. Yakın zamanda bir yurt dışı seyahati planlamak durumunda kalabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Bir süredir sağlık sorunları ile ilgili problemleri olan bir Aslan isen Salı günü önemli bir ameliyat için operasyon gününe karar verebilirsin. Yönetici gezegenin Güneş ile Mars arasındaki destekleyici açı aldığın karardan kolay kolay vazgeçmeyeceğini vurguluyor. Kendine olan güvenin ve cesaretin yerinde.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Salı günü Ay Balık burcunda güne başlıyoruz ancak akşam saatlerinde Ay Koç burcuna geçiş yapacak. Ortakların ile anlaşmaya varmak için günün ilk yarısını kullanman çok daha olumlu olacaktır. Gün içerisinde hedeflerinde kararlı olman seni arzu ettiğin başarıya ulaştırıyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Sabah saatlerinde baba tarafından akrabaları ile ilgili konular gündeme gelebilir. Senden beklenen fedakarlıkları yerine getirmekte bazı zorluklar yaşayabilirsin. Günün ikinci yarısında sabırlı ve dikkatli tutumun sorumluluklarını yerine getirmen açısından seni destekliyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Aşk hayatında güzel haberler ve gelişmelerle güne başlayabilirsin. Sevdiğinden gelecek güzel bir mesaj çevrene de olumlu bir enerji yaymana sebep oluyor. Salı günü hayatındaki güçlü bir kadından önemli bir destek alacaksın. saat 17.12 ile 7 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya önem göstermelisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Tüm gününü ailene ve çocuklarına ayırman gerekebilir. Sabah saatlerinde ebeveynlerin ile ilgili ve onların sağlık problemleri ile ilgili fedakârlıklar yapman gereken durumlar var. Akşam saatlerine doğru ise daha çok çocuklarına vakit ayırmak isteyeceksin. Onlara verdiğin bir söz sözü yerine getirmen için bugün seni sıkıştırabilirler.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Yurtiçi seyahatler ile ilgili ani konular gündeme gelebilir. Yakın çevrenden kişiler bugün sana ulaşabilir ve senin yardımına ihtiyaç duyabilirler. Duygusal açıdan kontrollü oluşun, partnerin tarafından soğuk olduğuna yorulabilir. Akşam saatlerinde düşünmeden yaptığın hareketler aile içerisinde sana tepki oluşmasına sebep olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Parasal konularda vazgeçmen gereken önemli meblağlar Salı günü gündeme geliyor. Boyuna aşacak yatırımlara girmemelisin. Elindeki işlere konsantre olman ve metotlu çalışman neticesinde işlerini akşamüstüne kadar bitirebileceksin. Saat 17.12 ile 21.47 arasında daha çok keyif alacağın işlere vakit ayırman iyi olacaktır.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Salı günü sabah Balık burcunda ilerleyen Ay akşam saatlerinde Koç burcuna geçiş yapıyor olacak. Günün ilk yarısında daha duygusal olan ruh halin akşam saatlerine doğru yerini sabırsız bir duruma bırakacak olabilir. Aynı zamanda Ay Koç burcunda geçtikten sonra baş bölgende ağrı hissedebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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