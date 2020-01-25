25 Ocak 2020 burç yorumları haberimizde! İşte günlük burç yorumları

25 Ocak burç yorumları araştırılıyor. Günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Ay ciddi ve işkolik Oğlak burcunda ilerliyor. Bu ilerleme her burcu farklı şekilde etkiliyor. Haberimiz içerisinden astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına ulaşabilir, burcunuzu nelerin beklediğini öğrenebilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Bugün Kova burcunda önemli bir yeniay meydana geliyor. Yeniay sosyal çevreni, arkadaşlarını, projelerini, hedeflerini ve işten gelen kazançlarını direkt etkiliyor. Yeniay bu alanlarda senin için önemli başlangıçlar meydana getirebilir. Aynı zamanda Uranüs’ün de etkisinin devreye girmesiyle birlikte para kaybı ya da para kazancı da yaşayabilirsin. Yeniay en az 20 en çok 1 aylık süre boyunca etkili olacak.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Bugün Kova burcunun 4 derecesinde önemli bir yeniay meydana geliyor. Kariyer, meslek alanlarında etkili olacak yeniay bu alanlarda yeni başlangıçları gündeme getirebilir. Burcunda transit eden Uranüs’ün de etkisi ile bu yenilikler sürpriz bir şekilde ortaya çıkabilir. Kendinle ilgili değişiklikler de toplum önündeki duruşunda yepyeni bir imajla ortaya çıkmanı sağlayabilir.



İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN



Kova burcunun 4 derecesinde bu gece meydana gelen yeniay, yurtdışı, yabancılar, eğitim, uzak yerler ile ilgili beklenmedik yeni gelişmeleri hayatına sokabilir. Sosyal medya üzerinden yeni girişimler yapabilirsin. Rüyalarınla gelen önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Yeni bir yüksek eğitime başlayabilir veya hukuksal süreçler başlatabilirsin.



YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Bugün meydana gelen Kova burcundaki yeniay ortak paylaşım ve kazançlar ile ilgili ev alanında meydana geliyor. Ortaklı iş yapan bir yengeç isen ortağından ya da eşinden beklenmedik kazançlar elde edebilirsin. Ancak sende borçlanma vasıtasıyla parasal birtakım sorumluluklar altına girebilirsin. Miras ya da nafaka gibi konularda da yine önemli gelişmeler olabilir.



ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Bugün karşıt burcunda meydana gelen yeniay seni direkt olarak eş, ortaklar, davalar, anlaşmalar, ikili ilişkiler, danışmanlıklar ile ilgili alanından etkileyecek. Uranüs’ün Boğa burcundan etkisiyle ikili ilişkilerinde ya da eşinle ilgili konularda özgürleşmek isteği daha baskın bir şekilde vurgulanıyor. İlişkilerde yeni başlangıçlar yapma, evlilikler, nişanlanmalar, yeni ortaklıklarda söz konusu olabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Kova burcunun 4 derecesinde meydana gelen Yeniay günlük işler, sorumluluklar, evcil hayvanların ve varsa senin adına çalışanlar ile ilgili konuları etkiliyor. Yeni bir çalışan ile çalışmaya başlayabilir, çalıştığın ortamda yabancılarla ya da yurtdışı ile ilgili beklenmedik yenilikler söz konusu olabilir. Sağlığınla ilgili konularda önem kazanıyor olacak. Beslenme düzeninde radikal değişiklikler yapabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Bugün meydana gelen Kova burcundaki Yeniay seni aşk hayatın, hobiler, çocukların ile ilgili konular üzerinden etkiliyor. Bu konularda yeni ve güzel gelişmeler devrede olabilir. Yeni bir aşka sosyal medya aracılığı ile yelken açabilirsin. Çocuk sahibi olmak istiyorsan sürpriz haberler alabilirsin. Bu konuda yeni bir tedavi süreci seni amacına ulaştırabilir. Senin için şanslı etkiler devrede.



AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Ev, yuva, ailen ile ilgili hayat alanını aktif bir şekilde etkileyecek olan Kova yeniayı hayatında önemli yenilikler meydana getirebilir. Boğa burcundaki Uranüs’ün de etkisi ile değişmeyeceğini düşündüğün şeyler değişebilir. Evinden taşınabilir, yeni bir ev satın alabilirsin. Eşin ya da eşinin işi ile ilgili meydana gelebilecek ani değişiklikler yaşam alanında yeni bir süreç başlatabilir.



YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Bugün Kova burcunun 4 derecesindeki Yeniay seni bilgi, iletişim, kardeşler, yakın çevre ve seyahatler alanından etkiliyor. İş amaçlı sürpriz seyahatler gündeme gelebilir. Kardeşler ya da yakın akrabaların ile ilgili beklenmedik sorumlulukların söz konusu olabilir. Yeni bir kitap yazmaya ya da yeni bir eğitim almaya başlayabilirsin.



OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Parasal kazanımlar alanında etkili olacak Kova Dolunayı yeni kazançlar elde etmeni sağlarken para kayıplarına da sebep olabilir. Bunlar daha çok çocukların, aşk hayatın veya hobilerin ile ilgili olarak olabilir. Çocuklarına yeni bir teknolojik alet alabilirsin. Hobilerin varsa onlarla ilgili bütçeni zorlayacak harcamalar yapabilir ya da hobilerinden para kazanmaya başlayabilirsin.



KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Senin burcunda meydana gelen Yeniay kişisel alanını, genel sağlığını, fiziksel görünümünü etkiliyor. Ev, aile, ebeveynlerin ile ilgili konularda meydana gelebilecek beklenmedik durumlar senin tamamen kendinle ilgili bazı yenilikler yapmana sebep olabilir. Yeni bir eve taşınabilirsin. Görüntünle ilgili de önemli yenilikler yapabilirsin.



BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Kova burcunun 4 derecesindeki yeniay bilinçaltı, rüyalar, gizli alanlar, gizli düşmanlar ile ilgili konularda yeni konuları gündeme getirebilir. Telefon, bilgisayar gibi bir teknoloji yardımı ile gizli bir düşmanın açığa çıkabilir. Kısa bir seyahate çıkabilir ve bu seyahat esnasında psikolojik bazı sorunlarını çözecek kişiler ya da şeyler hayatına girebilir.