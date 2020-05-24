25 Mayıs burç yorumları! Yengeç burcunu güzel bir haber bekliyor

25 Mayıs burç yorumları merak ediliyor. Koronavirüs salgınından dolayı bayramı evde geçirenler 25 Mayıs burç yorumlarına bakıyor. Hayata yönelik konular hakkında bilgi almak isteyenler günlük burç yorumlarını takip ediyor. Ay, Yengeç burcuna geçiyor. 25 Mayıs’ta Akrep burcuna önemli fırsatlar çıkabilir, Yengeç burcu güzel bir haber alabilir. Terazi burcunu sürpriz gelişmeler bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

25 MAYIS YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sağlığına özen göstermen gereken bir gündesin. Gece saat 02.09’da Ay senin burcuna geçti. Yaratıcı enerjin hayli aktif olacaktır. Alacağın güzel haberler motivasyonunu yükseltecek.

25 MAYIS TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Ay’ın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte sorumluluklarınla ilgili konular hayli ön planda olacak gözüküyor. Beklemediğin sürpriz gelişmeler seni mutlu edebilir.

25 MAYIS AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: 25 Mayıs Pazartesi günü uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Günün ilk ışıklarıyla beraber karşına senin için önemli fırsatlar çıkabilir. Öğleden sonra cesaret ile bir şeylerin üstüne gitmen için güzel enerjiler var.

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