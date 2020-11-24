25 Kasım 2020 burç yorumları! Başak ve Yaylara aşk müjdesi

25 Kasım Çarşamba burç yorumları araştırılıyor. Hangi burcu neleri beklediğine dair bilgi veren günlük burç yorumları her konuda kararlar için yol gösteriyor. Peki, çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? 25 Kasım Çarşamba gününe koç burcu pozitif başlayacak, başak ve yay burcu için ilanı aşk zamanı. Ay'ın Koç burcunda ilerleyeceği çarşamba günü cesaretli bir gün olabilir. İşte 25 Kasım 2020 burç yorumları...



25 KASIM KOÇ, BOĞA, İKİZLER, YENGEÇ, ASLAN, BAŞAK, TERAZİ, AKREP, OĞLAK, KOVA, BALIK BURCU YORUMU



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

25 Kasım 2020 Çarşamba günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. İletişim adına güzel ve pozitif enerjilerin hâkim olduğu bugün isteklerini gerçekleştirmek adına harekete geçebilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın Koç burcunda ilerleyeceği çarşamba günü boyunca arkandan dönen işlere karşı temkinli olmanda yarar var. Beklenmedik tepkiler ortaya koyabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Arkadaşlarınla birlikte olmak ve hoşça vakit geçirmek adına uygun bir gündesin. İletişime geçmen gereken konularda cesaretli davranabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay ve Güneş arasındaki uyumlu enerjilerin etkin olacağı gün boyunca kariyerinle ilgili konularda harekete geçmek ve görüşmeler yapmak adına uygun bir gündesin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Yurt dışından ya da uzak yerlerden tanıdıkların bugünlerde seninle iletişime geçebilir. Sportif faaliyetler için gece saatlerini değerlendirebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde aşk hayatında sevdiğin kişiye açılmak istiyorsan cesaretini toplaman zor olmayacak. Ödemelerinle ilgili konularda harekete geçmen gerekebilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay 25 Kasım Çarşamba günü boyunca karşıt burcun olan Koç burcunda ilerliyor olacak. İletişim adına uygun enerjilerin olduğu bugün eşinle aranızdaki sorunları halletmek üzere adım atabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Günlük rutin işlerinin yoğun olacağı bugünlerde yazılı ve sözlü iletişim içerisinde olman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sağlığına dikkat etmen gereken günlerdesin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Aşk hayatında cesur adımlar atıyorsun. İlanı aşk etmek için çok uygun günlerdesin. Pozitif enerjilerde seni destekliyor olacak.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

İçsel motivasyonunun hayli uygun olduğu çarşamba günü boyunca cesaretle evinle ilgili önemli adımlar atabilirsin. Anlaşmalar adına da olumlu bir gün.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Yakın çevrenle iletişim içerisinde olabilirsin. Alacağın haberler motivasyonunu arttıracaktır. Yakın yerlere seyahatlerin söz konusu olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Parasal konularda atik davranabilirsin. Aynı zamanda bugün anlaşmalar yapmak adına da uygun bir gün olacaktır.

Astrolog T. Ceylin Çelebi