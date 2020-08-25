25 Ağustos Salı günlük burç yorumları! Aklınızda yeni bir iş varsa iyi düşünün!

Günlük burç yorumları 25 Ağustos'ta merak ediliyor. Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Yeni ayda oluşan olaylar kendini belli ederek burçları iş hayatı ve ikili ilişkiler açısından etkiliyor. 25 Ağustos Salı günü Terazi burcu projelerini duyurmak için şanslı gününde olabilir, Yengeç burcunu duygusal bir gün bekliyor. Salı günü gökyüzünde yoğun enerjiler var. Dolayısıyla bugünlerde yeni bir işe veya projeye başlamak durumunda olanların dikkat etmesinde fayda var. Peki, hangi burçlar için riskli durumlar söz konusu? Balık ve Boğa burcu yeni bir iş başlatmamaya özen göstermesi gerekiyor. 25 Ağustos 2020 burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. En güncel günlük burç yorumları sizlerle...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 25 Ağustos salı günü Ay 15.49 da Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiş yapacak. Disiplinli ve organize hareket edeceğin bir gündesin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeni ayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor olacak. Saat 09.27 ile 15.49 arasında Ay boşlukta olacağından bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Salı günü saat 18.18 de gerçekleşecek olan Merkür ile Uranüs arasındaki uyumlu açının etkisiyle yenilikçi ve orijinal fikirleri gerçekleştirmek adına güzel enerjiler var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: İhtiyaç duyduğu motivasyonu salı günü kendinde buluyor olacaksın. Duygusal kontrolünü ele alabildiğin bir gündesin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Elde etmek istediklerin için şartları fazla zorlamayacağın bir gün olabilir. Günün ikinci yarısında çocuklarına daha fazla odaklı olacağın bir zaman dilimine giriyorsun.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Ay'ın burç değiştireceği bugün değişken enerjiler altında olabilirsin. Partnerine karşı fazla sahiplenici davranabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Ay'ın ilk dördün fazında ilerliyorken Yeni ay zamanında başlattığın projelerini duyurmak adına uygun bir süreçtesin. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde zorlanmalar söz konusu olabilir.

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