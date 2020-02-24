24 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

24 Şubat burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor? Balık burcundaki Yeniaydan sonra Ay bugün de Balık burcunda ilerlemesine devam ediyor. Astrolog Ceylin Çelebi bu olayın burçlara nasıl etki edeceğini açıkladı. Haberimiz içerisinden Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Balık burcundaki Yeniaydan sonra Ay bugün de Balık burcunda ilerlemesine devam ediyor. Endişeli ruh halin gün içerisinde devam edebilir. Beklediğin haberlerle ilgili olarak bugün yüreğin ağzında dolaşacaksın ancak fazla da evham yapmamaya dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Arkadaşlarınla birlikte sohbet etmek için can atacağın bir gün. Onlara anlatacağın ve seni çok heyecanlandıran şeyler hayatında yeni yeni filizkenmiş olabilir. Akşam saatlerinde izleyeceğin romantik bir film seni hayli duygusallaştırabilir ve eskide bıraktığın bazı konuları aklına getirebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Uzun bir süredir partnerinle aranızdaki ilişki hakkında konuşmak istediğin bir konu varsa bugün bunun için çok uygun bir gün. Hem senin hem de karşı tarafın birbirinize anlayış göstereceğiniz ve karşılıklı birbirinizi destekleyeceğiniz güzel açılar var. Ancak eskide kalmış problemleri tekrardan gün yüzüne getirmemeye dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Balık burcunda ilerleyen Ay duygusal ve ruhsal anlamda hassasiyetini artırıyor. Etrafındaki insanlara yardım etme isteği içerisinde olabilirsin. Akşam saatlerinde Ay ve Neptün arasındaki açı maneviyatını ve sezgisel tarafını daha da yükseltecek olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Vergiler ve ödemelerin ile ilgili endişelerinin arttığı bir gün olabilir. Eşinden bu konuda destek bekliyor olabilirsin ancak sessiz bir bekleyiş halinden çıkıp bunu karşılıklı olarak eşinle konuşmanda fayda var. Akşam saatlerinde ailenden bir kadından alacağın manevi destek seni biraz da olsa rahatlatacak.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Dün karşıt burcun olan Balık burcundaki Yeniaydan sonra Ay bugün de Balık burcunda ilerlemesine devam ediyor. Yönetici gezegenin Merkür ile Ay arasındaki kavuşum açısı eskide bıraktığın duygusal ilişkilerinin yeniden aklına gelmesine ve seni hassaslaştırmasına sebep olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Çalışma koşullarında bugün fedakarlıklar yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Yanında çalışan birinin rahatsızlığı nedeniyle fazla mesai yapmak durumunda da kalabilirsin. Akşam saatlerinde internet üzerinden görüştüğün kişilere dikkat etmelisin. Ay ve Neptün arasındaki kavuşum aldanmalara açık olacağımızı gösteriyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Çocuklarınla ilgili fedakarlıklar yapman gereken bir gün olabilir. Onların sportif aktiviteleri, sanatsal aktiviteleri derken bugün günün nasıl geçtiğini anlayamayacaksın. Akşam saatlerinde ise maneviyatın ve hoşgörün artıyor. Geceni dua ve meditasyon ile geçirmek isteyebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Aile içerisinde aldığınız yeni kararlar için şimdi uygulama vakti gelmiş olabilir. Ayın ışığı tam olarak gözükmüyor, bu nedenle yeni aldığınız kararları yarın uygulamaya başlamanız çok daha doğru olacaktır. Evlilik hazırlığı yapan bir Yay isen, yönetici gezegenin Jüpiter ile Ay arasındaki uyumlu açı bugün iki tarafında iyi ilişkiler içerisinde olunacağını gösteriyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Kardeşlerinin hayatı ile ilgili artık oluruna bırakman gereken durumlar söz konusu. Yeni ay ile birlikte onların hayatındaki yeni gelişmelere ayak uydurmakta zorlanabilirsin. Aynı zamanda bugün yeni bir seyahate çıkman gerektiği de konuşulabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Sanatsal yeteneklerini ortaya çıkartabileceğin ve ruhsal anlamda dinlenmek isteyeceğin bir gün olabilir. Maneviyatı yüksek bir yerlere de kendi başına kısa bir seyahat düzenleyebilirsin. Düşüncelerin değişken bir şekilde ilerleyebilir, özellikle parasal konularda verdiğin bazı kararlardan vazgeçmek isteyeceksin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Dün burcunda gerçekleşen Yeniay ay sonrasında bugün de Ay senin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Hassasiyetin hayli yüksek. Ayaklarınla ilgili ve sinir sistemin ile ilgili rahatsızlıklara dikkat etmelisin. Duygusal ruh halin etrafın tarafından anlaşılmayacak ve şımarıklık yaptığın düşünülecek olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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