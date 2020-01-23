24 Ocak 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumları haberimizde sizlerle

Burç yorumları her dönemde yoğun ilgi görüyor. 24 Ocak burç yorumları merak ediliyor. Ay Cuma günü burç değiştiriyor ve oğlak burcundan kova burcuna geçiş yapıyor. Astrolog Ceylin Çelebi bu olayın burçlar üzerinde farklı etkiler oluşturacağını belirtti. Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları haberimizde sizlerle.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ YORUMU

İşlerinle ilgili konular bugün hız kazanıyor. Bugün aşırı bir yoğunluk içerisinde projelerine yoğunlaşabilirsin. Ay kapanma fazında ve saat 16:20’ye kadar boşlukta seyredecek dolayısıyla bugün yeni bir şeyler başlatmamaya özen göstermelisin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA YORUMU

Ay bugün kapanma fazında ve saat 16:20’den sonra burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak. Ekip çalışmalarının çok daha ön planda olacağı bir akşam üstü olabilir. Bugün akşam alacağın ani haberler ile bir anda sinirlenebilir veya heyecanlanabilirsin.

İKİZLER KOÇ BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER YORUMU

Bugün burç değiştirecek olan Ay huzursuz birtakım enerjilerin yayılmasını tetikleyebilir. Beklediğin ödemelerin gecikmesi planlarını bozacak olabilir. Ay sabah saat 05:08 ile saat 16:20’ye kadar boşlukta olacak. Bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

YENGEÇ KOÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ YORUMU

Avukat, danışman gibi kişilerle iş yapan bir yengeç isen bugün süregelen iş süreçlerinle ile alakalı olarak umutsuz bir durum içerisinde olabilirsin. Olayların sonuçlanmasının uzun sürüyor olması seni yıpratıyor olabilir. Akşam ise dostlarından gelecek sürprizler var.

ASLAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN ASLAN YORUMU

Sağlığınla ilgili konuları takıntı haline getirmiş ve gözünde çok büyütüyor olabilirsin. Ay bugün saat 16:20 itibari ile Kova burcuna yani karşıt burcuna geçecek. Bugün akşam eşine karşı istemeden de olsa fazla tepkisel olabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK YORUMU

Ay bugün saat 16:20’den sonra burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak. Günün ilk yarısında çocuklarınla ilgili konular önem kazanıyor. Onlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek sana kendini iyi hissettirse de akşam olduğun ayaklarında ve bileklerinde ağrılar meydana gelebilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ YORUMU

Aile içerisinde bir takım değişken durumların söz konusu olabileceği bir gün. Annen ya da ailedeki önemi bir kadın figürü tarafından sert tepkiler alabilirsin. Soğukkanlılığını koruman gerekiyor. Aşk hayatında heyecanlı görüşmeler ve haberler var.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP YORUMU

Bugün saat 16:20’ye kadar boşlukta ve Oğlak burcunda olan Ay sonrasında Kova burcuna geçiş yapacak. Kova burcundaki yeniay öncesinde duygusal anlamda hayli yoğun olabilirsin. Özellikle yakınlarınla iletişiminde ekstra dikkat etmen gereken bir gün.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY YORUMU

Kova burcundaki yeniay öncesinde Ay bugün burç değiştireceğinden değişken enerjiler söz konusu olabilir. Parasal meseleleri gereğinden fazla büyütmen çevrendeki insanları bunaltıyor olabilir. Bu akşam gergin bir ruh halinde olabilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK YORUMU

Ay bugün senin burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapıyor olacak. Bugün akşam özgürlüğünü ve kendi değerini sorgulayabilirsin. Sıradışı tavırların çocuklarının da ilgisini çekecek olabilir. Aile hayatına ve kendine bir çeki düzen vermen iyi olabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA YORUMU

Yarın burcunda meydana gelecek olan Yeniay öncesinde bugün kendini depresif ve yalnız hissedebilirsin. Akşam saatlerinde özellikle ev, yuva, aile konularında seni heyecanlandıracak ve bir o kadar da şaşırtacak haberler alabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALI YORUMU

Günün ilk yarısında sosyal çevrenle ilgili konulara odaklanabilirsin. Kendini iyi hissetmek istiyorsan ufak çapta ihtiyacı olanlara yardımlar yapman psikolojik anlamda seni rahatlatabilir. Akşam saatlerinde kadınlarla olan iletişimine dikkat etmelisin.