24 Mart Salı burç yorumları! Akrep burcunu yeni bir iş bekliyor!

24 Mart Salı günü burç yorumları merak ediliyor. Dünyada hızla yayılan koronavirüs gündeminden uzaklaşmak isteyenler günlük burçlara bakıyor. 24 Mart'ta Koç burcunu spor faaliyetleri, Aslan burcunu yurt dışı ile ilgili gelişmeler bekliyor. Aşk hayatında beklentilerden iş hayatında kariyer hedeflerine kadar birçok şeyi etkileyen günlük burç yorumları araştırılıyor.

Ay’ın burçlara göre değişim etkisi merak ediliyor. Boğa burcunu yoğun sosyal medya trafiği bekliyor. 24 Mart’ta Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Koç burcunda önemli bir Yeniay var. Bu yeniay seni direkt etkiliyor olacak. Hayatında yeni başlangıçlar söz konusu olacak olabilir. Yeni birisiyle tanışabilir ve birlikte uzun soluklu önemli adımlar atabilirsiniz. Fiziksel görüntünde de yenilikler yapabilirsin. Spora başlayabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Koç burcunda meydana gelecek olan yeniay ile birlikte bilinçaltındaki ve geride bıraktığın konularla ilgili yeni girişimlerde bulunabilirsin. Bir bilinçaltı temizliği gibi bir konuda kendini geliştirmek isteyebilirsin. Rüyalarınla gelen farkındalıklar yaşayabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Koç burcundaki yeniay senin sosyal alanında yeni çevrelere girmene sebep olabilir. Yeni arkadaş çevrelerine girebilirsin. Yeni projeler ve hedefler geliştirebilirsin kendin için. İşinle ilgili bazı değişiklikler de meydana gelebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Kariyer ve mesleki alanlarını etkileyecek olan bir Koç yeniayı meydana geliyor. Sosyal statünde de yenilikler söz konusu olabilir. Ancak yeni şeyler ancak eskiler bittikten sonra gelir. Dolayısıyla bu süreçte işten ayrılman ve yeni bir işe girmen söz konusu olabilir. Olaylara olumlu yaklaşmanda fayda var.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Koç burcunda önemli bir yeniay meydana gelecek. Hukuksal süreçlerini ve akademik konularını etkileyecek olan Yeniay bu alanlarda şimdi önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Yurt dışı ile ilgili de yeni girişimlerde bulunabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Koç burcunda bir yeniay meydana geliyor. Hisseli paylaşımlar, vergiler, ortak kaynaklar, nafaka gibi konularda yeni girişimler içine girebilirsin. Bu Yeniay ile birlikte kredi çekmek üzere bankaya başvuruda bulunabilirsin. Eşinin para durumlarında yeni birtakım süreçler başlayabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Koç burcundaki yeniay senin tam karşıt alanında meydana geliyor. Evlilik ya da boşanma gibi seni önemli ölçüde etkileyecek birtakım oluşumların içerisine girebilirsin. Başka bir eve taşınabilirsin. Yeni ortaklı bir iş için girişimlerde bulunabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Çalışma alanlarını, günlük sorumlu olduğun işleri, evcil hayvanların ile ilgili konuları etkileyecek önemli bir Yeniay var. Çalışma koşullarında yeni oluşumlar söz konusu olabilir. Yeni bir işe giriş yapabilirsin. Evcil hayvan edinebilirsin, sahiplenebilirsin. Babanın kardeşleri ile ilgili yeni konular da gündeminde olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Koç burcunda meydana gelecek olan Yeniay senin için yeni bir aşk anlamına gelebilir. Evli bir Yay isen bir çocuk haberi alabilirsin ya da çocuk sahibi olmak için önemli bir karar alabilirsin. Sana para kazandıracak riskli yatırımlara girebilirsin. Ancak dikkatli olman gerektiğini unutmamalısın.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Ev, yuva, ebeveynlerin ile ilgili konularda seni yeni adımlar atmaya yönlendirecek bir Koç yeniay 24 Mart Salı günü meydana gelecek. Yeni bir eve taşınabilir, evini satabilir ya da kiraya verebilirsin. Evlenebilirsin. Evlilik için adım atabilir, sevdiğin kişiye evlilik teklifinde bulunabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Kardeşler, yakın çevre ve iletişim ile ilgili alanlarında yeni girişimler, başlangıçlar yapacağın önemli bir yeniay 24 Mart Salı günü Koç burcunda meydana gelecek. Yeniayın etkili olacağı 1 aylık süreçte taşınabilirsin. Yeni bir eğitime başlayabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Koç burcunda meydana gelecek olan Yeniay senin parasal süreçlerini etkiliyor olacak. Yeni bir işe girebilirsin. Harcamalarına dikkat etmelisin. Düşünmeden hareket edip yeni alacağın şeyler seni maddi açıdan zorlayabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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