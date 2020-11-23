24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri

24 Kasım Öğretmenler Günü koronavirüs salgınından dolayı biraz buruk geçse de öğretmenlerini unutmayanlar bu güzel gün için en güzel öğretmenler günü mesajlarını ve hediyelerini araştırmaya başladı. Peki, bir öğretmene ne alınabilir? İşte günümüze uygun birbirinden farklı öğretmenler günü hediyeleri...



KİTAP



Kitaplar bir öğretmene alınabilecek en güzel hediyelerden biridir. Özellikle hangi tür kitapları okuduğunu biliyorsanız güzel bir hediye olacaktır.

FLAŞ BELLEK



Artık neredeyse flaş belleksiz işe gitmek imkânsız bir hâl aldı. Sunumlarını, ödevlerini ve araştırmalarını saklayabileceği bir flaş bellek hediyesi öğretmen için faydalı olacaktır.

ÇİÇEK



Her ne kadar klasik olsa da 24 Kasım Öğretmenler Gününde çiçeklerle hatırlanmak güzeldir.

İSME ÖZEL DEFTER VE AJANDALAR



Bir öğretmenin en çok ihtiyaç duyduğu şey not tutmak için tarihli bir ajanda veya defterdir. Bunu sitelerden isme özel de yaptırabilirsiniz.

KAHVE SETLERİ



Kahveyle ilgili hediye alternatifleri oldukça fazla. Öğretmen isminin yazılı olduğu fincan, kahve kutusu gibi bir hatıra 40 yıl sonra hafızada kalmanız için güzel bir hediye olacaktır.

CÜZDAN SETLERİ



Genelde erkek öğretmenler için hediye bulmak zordur. Bu noktada isim yazılı kişiye özel kemer ve cüzdan setleri iyi bir hediye olabilir.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ VEYA FOTOĞRAFLIK



Öğretmenle geçirilen anılar dünyanın en güzel anılarıdır. Bu anıların yer alacağı fotoğraf albümleri öğretmenlere güzel bir hediye olabilir.