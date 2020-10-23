24 Ekim Cumartesi burç yorumları! Hafta sonu tartışmalara hazır olun

24 Ekim 2020 burç yorumları araştırılıyor. Cumartesi günü boyunca Ay, hava elementi olan Kova burcunda ilerliyor. Bu durum Kovaları sağlık açısından etkilerken, Koçlarda geçmişteki konuları gün yüzüne çıkarabilir. Günlük burç yorumları her konuda geleceğe dair bilgi veriyor. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 24 Ekim Cumartesi burç yorumları...



24 EKİM 2020 KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 24 Ekim Cumartesi günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Bilhassa sabah saatlerinde geçmişten gelen konular nedeniyle tartışmalar yaşanabilir.

24 EKİM 2020 BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Fikirsel tartışmalar içerisinde olabileceğin sabah saatlerinde ailende ki önemli kişilerle aranın açılması durumu söz konusu olabilir. Sosyal hayatında yerini belirlemek önemli hale geliyor.

24 EKİM 2020 İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay Cumartesi günü boyunca bir hava elementi burcu olan Kova'da ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde düşüncelerinle sorumlulukların arasında uyumsuzlukların söz konusu olabilir.

24 EKİM 2020 YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Miras ya da nafaka benzeri konularda önemli bir tartışma sabah saatlerinde yaşanabilir. Günün ilk yarısında fikirlerinle ilgili konularda bir yakınınla zıtlaşabilirsin.

24 EKİM 2020 ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: 24 Ekim Cumartesi günü Ay tüm gün karşıt burcun olan Kovada ilerlemesine devam ediyor olacak. Venüs ile Satürn arasındaki uyumlu açının etkisiyle senden yaşça büyük kişiler ile vakit geçirmekten keyif alabilirsin.

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