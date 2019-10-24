24 Ekim 2019 Perşembe Yay burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe Yay burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

İş yerinde azimli ve yoğun çalışmalarınla üstlerinin gözüne girmeyi başaracaksın. Bugün eline alacağın her işte dikkatin ve detaycılığın sayesinde şirketini büyük bir sıkıntıdan son anda kurtarabilirsin. Ancak herkesten aynı özeni beklememelisin. Etrafındakilerin rahat tavırları seni sinirlendiriyor. Saat 23:00 etkin olacak Ay Neptün karşıtlığının etkisiyle ev ve iş hayatının sorunlarından uzaklaşmak isteyeceksin.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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