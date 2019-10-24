24 Ekim 2019 Perşembe Terazi burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe Terazi burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün endişeli bir ruh haline bürünebilirsin. Arkandan iş çevriliyor gibi bir endişeye kapılacaksın. Öfkeli ruh halin aslında daha çok kendine zarar veriyor. Bu tutumunu bırakmalısın. Gece saatlerinde Ay Neptün karşıtlığının etkisiyle çok daha hassaslaşabilirsin. Düşüncelerini ve bedenini rahatlatmak için meditasyon çalışmaları yapmak, rahatlatıcı bitki çayları tüketmek faydalı olacaktır.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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