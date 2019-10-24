24 Ekim 2019 Perşembe Boğa burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe Boğa burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün tam bir hijyen insanısın. Çocukların veya partnerinde bu titizliğinden nasibini alacak. Kendini öğle yemeğinde sevgilinin ellerini kolonyalı mendillerle silerken bulabilirsin. Çocuklarının okul evraklarını düzenlemek için bugün gayet uygun. Gece yarısına yakın vakitlerde kafa karışıklıkları ve dalgınlıklar yaşayabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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