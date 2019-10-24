24 Ekim 2019 Perşembe Başak burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe Başak burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Ay tüm gün senin burcunda hareket ediyor olacak. Gün boyunca oldukça azimlisin ancak çok fazla dağılmadan belirli bir alana odaklanmaya çalış. Mükemmeliyetçi tavırlarınla yaptığın her işin üstesinden başarıyla geliyorsun. Saat 23:00 ile 24:00 arasında ikili ilişkilerine dikkat etmelisin. Ay Neptün karşıtlığının etkisiyle aldanmalara ve kafa karışıklıklarına açık olabilirsin. Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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