24 Aralık 2020 burç yorumları! Astrolog Ceylin Çelebi ile günlük burç yorumları

Aile, aşk, sağlık ve para konularında 24 Aralık 2020 burç yorumları takip ediliyor. Herkesin karakterine göre değerlendirilen günlük burç yorumları kimler için yeni işleri vurguluyor? Ay bugün saat 13.55’e kadar Koç burcu ilerliyor olacak. Saat 13.55’de Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Saat 01.51 ile 13.55 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz zira Ay boşlukta seyredecek. Akşam saatlerinde sınırlanmalara maruz kalabiliriz. Astrolog Ceylin Çelebi ile 24 Aralık koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları haberimizde...



24 ARALIK 2020 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bugün saat 13.55’e kadar Koç burcu ilerliyor olacak. Saat 13.55’de Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Bilhassa günün ikinci yarısında yemek içmekle ilgili alanlara çok fazla para harcayabilirsin.

24 ARALIK 2020 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün bilhassa günün ikinci yarısında ağır ve temkinli adımlar atıyor olacaksın. Hayatındaki bir bayan ile aranda bir tartışma yaşanabilir.

24 ARALIK 2020 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde bilinçdışı konularda çalışmalar yapabilirsin. Gece saatlerinde uyumakta zorlanabilirsin.

24 ARALIK 2020 YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah erken saatlerde hayatındaki erkeklerle ilgili konular daha baskın hale gelebilir. Saat 01.51 ile 13.55 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

24 ARALIK 2020 ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bir süredir kariyerinle ilgili risk almak istemediğin bir süreçte olabilirsin. Ancak alacağın bir teklif kafanı kurcalayacak olabilir. Temkinli hareket etmende yarar var.

24 ARALIK 2020 BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Maddi manevi güven arayışın yüksek olduğu bugün eşinin ailesi ile ilgili konulara yönelebilirsin. Saat 20:48 sonrası eşinle arandaki uyum seni mutlu ediyor.

24 ARALIK 2020 TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hisseli kazanımlarınla ilgili ağır ve temkinli adımlar atman hayrına olacaktır. Kendini öne atmadan önce görüştüğün kimselerin iddialarında tutarlı olup olmadığını tetkik etmelisin.

24 ARALIK 2020 AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Çalışma arkadaşlarınla birlikte bir projeye başlamaya karar verebilirsiniz. Ancak yalnız hareket etmen sana daha fazla fayda sağlayabilir.

24 ARALIK 2020 YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay’ın Koç burcundan Boğa burcuna geçeceği bugün enerjisel anlamda dalgalı bir ruh haline sahip olabilirsin. Akşam saatlerinde boynunla ilgili ağrılara dikkat etmelisin.

24 ARALIK 2020 OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Saat 01.51 ile 13.55 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin zira Ay boşlukta seyredecek. Akşam saatlerinde birtakım sınırlamalara maruz kalabilirsin.

24 ARALIK 2020 KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde yer değişiklikleri gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde sınırlamalara maruz kalabilirsin.

24 ARALIK 2020 BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Planladığın bir konuda güvenle harekete geçebilirsin. Kardeşlerinle ilgili konular bugün akşam senin için çok daha fazla ön planda olacak.