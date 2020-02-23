23 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında bugün sizi neler bekliyor?

Günlük burç yorumları yakından takip ediliyor. 23 Şubat burç yorumlarında sizi neler bekliyor? Bugün saat 18:32'de Balık burcunda önemli bir Yeniay var. Bu olayın burçlara farklı etkileri olacak. AKSAM.com.tr yazarı Astrolog Ceylin Çelebi bugünkü yazısında konu ile ilgili ipuçları verdi. Haberimiz içerisinden günlük burç yorumlarına ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Bugün Balık burcunda önemli bir Yeniay var. Bu Yeniay ile birlikte bilinçaltında ve rüyalarında önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Sana sıkıntı veren şeyleri bırakman ve vazgeçmem gerekebilir. Önemli bir hastalık sürecinden geçtiysen eğer şimdi iyileşme sürecinle alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Bugün Balık burcunun 4 derecesinde sosyal ilişkiler alanına etkileyecek bir Yeniay meydana geliyor. Hayatına yeni arkadaşlar girebilir. Seni olumlu yönde etkileyecek yeni bir sosyal çevreye girebilirsin. Arkadaşlarından biriyle aranda güzel bir romantik ilişkide başlayabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugün saat 18:32'de Balık burcunda önemli bir Yeniay var. Yönetici gezegenin Merkür de şu sıralar Balık burcunda retro hareketini yapıyor olduğu için bu süreçte iş hayatına yönelik ve daha öncesinde değerlendirmediğin bir teklifi değerlendirebilir ve yeni bir başlangıç yapabilirsin. Bu aynı zamanda bir evlilik teklifi de olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Balık burcunun 4 derecesinde bugün bir Yeniay meydana geliyor. Bu yeniay daha çok hukuksal ve akademik süreçlerini etkiliyor olacak. Bir yüksek eğitime başlamaya karar verebilirsin. Aynı zamanda bu yurtdışında veya yabancılarla yapılacak yeni başlangıçlarında habercisi olabilir. Bir sözleşme imzalaman gerekirse Merkür'ün retro olduğunu unutmadan detaylara dikkat etmelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Balık burcunda bugün saat 18:32'de meydana gelecek olan YeniAy ortak paylaşımlar ve başkasından elde ettiğin kazançlar ve miraslar ile ilgili alanında meydana geliyor. Eşinin kazancı ya da senin ondan elde ettiğin gelir ile alakalı yeni gelişmeler meydana gelebileceği gibi miras ya da nafaka benzeri konularda da yeni gelişmeler meydana gelebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Karşıt burcun olan Balık burcunda bugün bir Yeniay meydana geliyor olacak. İkili ilişkiler alanını, evlilik konularını, ortaklıkları, sözleşmeleri etkileyecek olan yeniay ile birlikte yeni oluşumlar ve yeni anlaşmalar içerisine girebilirsin. Daha önceden almış olduğun teklifleri şimdi değerlendirme sürecine girebilirsin. Yönetici gezegenin Merkür'ün retro yaptığını ve bir anlaşma imzalamak gerekirse çok dikkatli bir şekilde inceleme gerektiğini unutmamalısın.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Çalışma alanlarını, yanında çalışanları, sağlığın ile ilgili konuları etkileyecek bir Yeniay bugün Balık burcunun 4 derecesinde meydana geliyor. İşyeri sahibi bir Terazi isen yanına yeni bir çalışan gelebileceği gibi kendi çalışma alanında da önemli yeniliklere gidebilirsin. Yeni bir evcil hayvan da edinebilirsin. Sağlığınla ilgili konulara özellikle de ayak Bölgesi ile ilgili rahatsızlıklara dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Balık burcunda saat 18:32'de bugün güzel bir Yeniay var. Yeni ay aşk ilişkilerin, çocuklar ve keyifli aktiviteler ile ilgili alanlarını etkiliyor. Eskiden yarım bıraktığın bir aşk ilişkisi şimdi tekrar alevlenebilir. Çocuklarınla ilgili konularda gündeme gelebilir. Akışına bırakman gereken şeyler de söz konusu olacaktır. Sahip olduğun bir gayrimenkulün satışı ya da kira geliri de bu yeni ay ile birlikte gündeme gelebilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Ev aile yuva ebeveynler ile ilgili alanına etkileyecek olan bir Yeniay bugün meydana gelecek. Yeni bir ev satın alma, ev kiralama ya da evini satma gibi bir yenilik içerisinde olabilirsin. Anne ve baban ile ilgili fedakârlık göstermen gereken yeni gelişmeler de söz konusu olabilir. Evinde bir yenilik içerisine girebilirsin. Eskiyen ve tamir gerektiren şeyleri yaptırmak isteyebilirsin. Vazgeçmen bırakman gereken şeyler varsa yeniye yer açmak adına bunu yapmalısın.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Bugün Balık burcunun 4 derecesinde saat 18.32 de meydana gelecek olan Yeniay kardeşler, seyahatler, sözleşmeler ile ilgili alanında meydana geliyor. Kardeşlerin ve yakın çevrenin hayatında yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Yine yakın çevrende olayları akışına bırakman gereken konular olabilir. Yeni bir sözleşme yapman gerekirse Merkür'ün retro olduğunu unutmadan çok detaylı ve dikkatli bir şekilde incelemeli ve imzanı ondan sonra atmalısın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Balık burcundaki Yeniay yeteneklerin ve parasal konular ile ilgili alanda meydana gelecek. Bu süreçte yeni paralar kazanabileceğin gibi, yeni yeteneklerinin de farkına varabilirsin. para ile ilgili fedakarlık yapman ya da birşeyler için paradan vazgeçmen gereken durumlarda bu yeniay ile birlikte meydana gelebilir. Sevdiklerine parasal yardımlarda yapabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Bugün senin burcunda saat 17:32'de bir Yeniay meydana geliyor. Yeniay ile birlikte hayatında önemli ve yeni bir başlangıç yapabilirsin. Bırakman veya feda etmen gereken bir süreç şimdi hayatında önemli hale gelebilir. Fiziksel görüntün ve sağlığın ile alakalı yeniliklerde yeniay ile birlikte gündeme gelebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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