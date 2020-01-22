23 Ocak 2020 burç yorumları haberimizde! İşte günlük burç yorumları

23 Ocak burç yorumları araştırılıyor. Günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Ay ciddi ve işkolik Oğlak burcunda ilerliyor. Bu ilerleme her burcu farklı şekilde etkiliyor. Haberimiz içerisinden astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına ulaşabilir, burcunuzu nelerin beklediğini öğrenebilirsiniz.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ YORUMU

Ay bugün Oğlak burcunda ilerliyor. Kariyer hayatına ilişkin konular ön planda. Organize olmanı gerektirecek konular devrede olabilir. Birlikte çalıştığın bayan arkadaşlarından sana işle ilgili şanslı teklifler gelebilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA YORUMU

Yüksek öğretin gören bir Boğa isen bugün beklenmedik haberler alabilirsin. Yurtdışı ile alakalı olarak da birtakım fırsatlar var. Ancak bu haberler senin için güzel olduğu kadar mevcut yoğunluğunu daha da arttıracak gözüküyor.

İKİZLER KOÇ BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER YORUMU

Ödemelerin ve kredilerin ile ilgili konularda karamsarlıklara kapılmaya elverişli olabilirsin. Bugün beklediğin bir parayla ilgili olumlu haberler alabilirsin. Özellikle bir bayan arkadaşından beklemediğin bir yardım akşam saatlerinde yüreğine su serpecek.

YENGEÇ KOÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ YORUMU

İkili ilişkilerine odaklanacağın bir gündesin. Karşı tarafla ciddi bir konuşma yapmak istiyorsan bugün uygun olabilir. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açılarında devreye girmesiyle aşk ve sevgi ilişkilerinde şanslı gelişmeler söz konusu.

ASLAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN ASLAN YORUMU

Sorumluluklarınla ilgili streslerin yaşanabileceği bir gün. Yapman gereken bir sürü işe rağmen sen kafana göre davranmak ve biraz değişiklik yapma arzusunda olabilirsin. Sağlığınla ilgili konularda da hassasiyetler söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK YORUMU

Ay ciddi ve işkolik Oğlak burcunda ilerliyor. Spor yapmak, tüm günü saatlerine kadar planlamak isteyebilirsin. Özellikle sabah saatlerinde küçük ama görünmez kazalara karşı dikkatli olman gerekiyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ YORUMU

Yaşadığın yer ile ilgili olarak ciddi ciddi değiştirme planları yapan bir Terazi burcuysan bugün senin için şanslı bir gün olabilir. Uzlaşmacı tavırların sabah erken saatlerde çok daha devrede olacaktır. Bugün memnuniyetle kabul ettiğin bir şartı yarın sorgulayabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP YORUMU

Kardeşlerinle arandaki ilişkiler gün boyunca oldukça iyi seyrediyor olacak. Onlarla ilgili sorumluluklarının daha da arttığı bugünlerde fedakâr tavırların takdir topluyor. Aşk hayatında keyifli zamanlar var. Onunda tam desteğini alman seni mutlu edecek.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY YORUMU

Parasal konularda şanslı bir gün. Ailenden bir bayan figüründen bugün maddi anlamda önemli bir destek görebilirsin. İş arkadaşlarının iletişim ile ilgili konularda kurallara uymamaları seni sinirlendirecek olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK YORUMU

Bugün Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Sorumluluk duygusu ile hareket ediyorsun. Çocuklarınla ilgili otoriteni hiçe sayan durumlarından ötürü öfke durumları yaşayabilirsin. Parasal konularda şanslı etkiler var.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA YORUMU

Bugün özgürlüğünle ilgili konularda aşırı isyankâr davranabilirsin. Aile içerisinde bu nedenle birtakım huzursuzluklar devrede olabilir. Olayları çok büyütmemeye çalış. Yardımcıların varsa bugün sana güzel haberler verebilirler.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALI YORUMU

Şanslı bir gün. Arkadaşlarınla birlikte keyifli vakit geçirebilir, güzel haberler alabilirsin. Projelerinle ilgili konularda birtakım değişikler devrede olabilir. Sabırsız tutumun nedeniyle işleri daha da karmaşıklaştırman mümkün.