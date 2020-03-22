23 Mart Pazartesi burç yorumları! Balık ve Yengeç burçları için aşk zamanı!

23 Mart Pazartesi burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Aşk hayatından iş yaşamına kadar birçok şeyi etkileyen günlük burç yorumları merak ediliyor. Ay’ın burçlara etkisi merak ediliyor. Balık burcunu aşkla ilgili bir gün, Aslan burcunu istediği şeyleri elde edebileceği bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Hayli yoğun bir çaba sarf ederek elindeki işleri bitirmeye odaklanabilirsin. Akşam saatlerine doğru enerjin daha da artıyor. Spor yapmak isteyebilirsin. Harekete geçirici enerjin ile başkalarını da seninle birlikte harekete geçmesi için ikna ediyorsun.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Uyumlu enerjinle 23 Mart Pazartesi günü iki arkadaşının arasında arabulucu olabilirsin. Sakin tavrınla olayları yatıştırmakta adeta bir ustasın. Aniden âşık olabilirsin zira yönetici gezegenin Venüs'ün Neptün ile olan açısı seni aşka aşık yapacaktır.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Ay Balık burcunda hareket ediyor olacak. Kariyerinle ilgili konular ön plana çıkarken sende büyük bir hırs ile işlerini halletmek üzere harekete geçeceksin. Cesaretin ve atak tavırların çok işine yarayacak.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Sanatsal konular bilhassa resim ve müzik gibi ilgini çekebilir. Etrafta adeta bir zarafet sembolü gibisin. Bekâr bir Yengeç isen aniden aşk kapını çalabilir. Mutlu bir günündesin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



23 Mart Pazartesi günü bazı problemlerin olsa da onların üstesinden gelebilecek enerjin de var. Gayretli çalışmaların meyvesini veriyor ve ne zamandır sahip olmak istediğin şeyleri elde edebileceksin. Ancak masraflarına dikkat etmeli, ipin ucunu kaçırmamalısın.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Hassas enerjiler altında olacağın pazartesi günü aşk hayatında sıcak ve seni saran enerjiler hâkim olabilir. Karşına çıkan duygu yüklü bir yazı seni çok eski zamanlara götürebilir. Araştırma yapan bir akademisyen arkadaşına yardım edebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Etrafındakilerle güzel ilişkiler içerisinde olacağın 23 Mart Pazartesi günü aşk hayatında da güzel haberler var. Sevdiğinle birlikte karşılıklı birbirinizi anlayacağınız ve birbirinizin ihtiyaçlarına saygı duyacağınız pozitif bir gün.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Bazı konuları takıntı haline getirebilirsin. Bilhassa sabah saatlerinde öfke patlamalarına karşı temkinli olmalısın. Ancak diğer taraftan ne zamandır üzerine uğraştığın çabaların karşılığını veriyor olacak.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Maneviyatının yüksek olacağı 23 Mart Pazartesi günü senin için önemli bir yere ziyarete gidebilirsin. Bu ziyaret seni adeta ruhsal anlamda şifalandırıyor. Akşam saatlerinde sevdiğin yakınlarının koruyucu enerjileri altındasın.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Büyük bir hırs ile ne zamandır beklettiğin işlerini halletmek üzere harekete geçebilirsin. Bazı olay ya da kişileri kafanda takıntı haline getirmemeye özen göstermelisin. Spor yapmak istiyorsan akşam iş çıkış zamanı çok uygun olacaktır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Kreatif işlerle uğraşan bir Kova burcu isen şiir, müzik, tiyatro gibi sanatsal konularda yaratıcılığını gösterebilirsin. Senin hayatında birinci dereceden önemli kadınların kararlı duruşları seni şaşırtacak olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Başkalarına yardım etme isteği içerisinde olabilirsin. Aynı zamanda bekar bir Balık burcuysan âşık olabilirsin ya da sevdiğinle arandaki sorunları çözebilirsiniz. Duygusal bir paylaşım seni çok eskilere götürebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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