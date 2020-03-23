23 Mart Pazartesi aşk hayatında burçları neler bekliyor?

Koronavirüs nedeniyle gündemin yoğun olduğu şu günlerde burçlar merak ediliyor. Haftanın ilk günü olan 23 Mart Pazartesi günü aşk hayatında burçları neler bekliyor araştırılıyor. Boğa, Yengeç, Başak, Terazi ve Balık burcunun aşk hayatı ile ilgili yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı. İşte günlük burç yorumları ve burçların aşk hayatı…

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Uyumlu enerjinle 23 Mart Pazartesi günü iki arkadaşının arasında arabulucu olabilirsin. Sakin tavrınla olayları yatıştırmakta adeta bir ustasın. Aniden âşık olabilirsin zira yönetici gezegenin Venüs'ün Neptün ile olan açısı seni aşka aşık yapacaktır.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Sanatsal konular bilhassa resim ve müzik gibi ilgini çekebilir. Etrafta adeta bir zarafet sembolü gibisin. Bekâr bir Yengeç isen aniden aşk kapını çalabilir. Mutlu bir günündesin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Hassas enerjiler altında olacağın pazartesi günü aşk hayatında sıcak ve seni saran enerjiler hâkim olabilir. Karşına çıkan duygu yüklü bir yazı seni çok eski zamanlara götürebilir. Araştırma yapan bir akademisyen arkadaşına yardım edebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Etrafındakilerle güzel ilişkiler içerisinde olacağın 23 Mart Pazartesi günü aşk hayatında da güzel haberler var. Sevdiğinle birlikte karşılıklı birbirinizi anlayacağınız ve birbirinizin ihtiyaçlarına saygı duyacağınız pozitif bir gün.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Başkalarına yardım etme isteği içerisinde olabilirsin. Aynı zamanda bekar bir Balık burcuysan âşık olabilirsin ya da sevdiğinle arandaki sorunları çözebilirsiniz. Duygusal bir paylaşım seni çok eskilere götürebilir.