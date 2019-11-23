Bugün burcunuz ne söylüyor? 23 Kasım 2019 Cumartesi günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiyi yakından takip edenler günlük burç yorumlarını sorguluyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 23 Kasım 2019 Cumartesi günü için yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 23 KASIM 2019 CUMARTESİ (21 MART - 20 NİSAN)

Bugün Ay Terazi’de senin karşıt burcunda ilerliyor olacak. İkili ilişkilerinde uyumlu ilişkiler kurma konusunda isteklisin. Yeniay’a doğru ilerlerken Ay bugün Balzamik fazında olacak. Olayları akışına bırakman gerekiyor. Günün ilk yarısında kararsızlık çekebilir, annen ile çatışmalar yaşayabilirsin. Akşam saatlerinde ise duygusal anlamda patlamalar yaşamamak adına seni zorlayacak ortamlara girmemende fayda var.

BOĞA BURÇLARI 23 KASIM 2019 CUMARTESİ (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Çalıştığın ofis ortamında huzurlu bir ortam istiyorsun. Bu anlamda bazı özel görüşmeler yapman, uzlaşma sağlamak adına çaba sarf etmen gerekebilir. Ay’ın Balzamik Ay fazında ilerlediği bugün yeni işlere girmekten ziyade elinde kalan işleri bitirmen daha doğru olacaktır. Öğle saatlerinde iş süreçlerini ilgilendiren konularda patronunla aranda gereksiz yere büyüyen zorlu bir iletişim yaşanabilir. Akşam saatlerinde üstünlük taslamaya çalışan kişilere karşı hiç tahammülün olmayacak. Sağlığına dikkat etmelisin.

İKİZLER BURÇLARI 23 KASIM 2019 CUMARTESİ (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Dengeli ilişkiler kurmak isterken dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin. Ay Balzamik fazında. Gününü dinlenerek geçirmek isteyebilirsin. Kredi ve ödemelerinle ilgili konularda günün ilk yarısında bunalabilirsin. Akşam saatlerinde kendini dinlendirmek isteyecek ancak kuşkucu ve huzursuz zihnin buna engel olacak gözüküyor. Uyku problemleri yaşayabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI 23 KASIM 2019 CUMARTESİ (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Evin için dekoratif bir düzenleme yapmak, eşyalar satın almak için uygun bir gündesin. Zevkli tercihlerin olacaktır. Yeni işlere başlaman Ay’ın Balzamik fazda ilerlediği bugün pek doğru olmayacaktır. Daha çok elindeki işleri bitirmeye odaklanmalısın. Ailen ve işin ile ilgili bir konuda arada kalabilir, birinden birini seçmek durumunda kalabilirsin.

ASLAN BURÇLARI 23 KASIM 2019 CUMARTESİ (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Günün genelinde pozitif bir ruh halinde olacaksın. Yeniay fazına doğru adım adım ilerlerken bugün bir dönem kapanıyor ve yeni bir dönem başlıyor olacak. Duygularını ifade ederken yanlış anlaşılmalara açık olabilirsin. Akşam saatlerinde fazla baskıcı olmamaya özen göstermelisin. Duygularını kontrol etmekte zorlansan da uyumlu olma isteğini kaybetmeyeceksin.

BAŞAK BURÇLARI 23 KASIM 2019 CUMARTESİ (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Kişisel bakımına fazla para harcayabilirsin. Genel anlamda ruh halin dengeli olacaktır. Sınırlanmalara maruz kalmak seni bugün öğle saatlerinde çileden çıkartabilir. Yetersiz hissetmene sebep olabilir. Özellikle parasal konularda bir takım kuşkular geliştirebilir, kendi kendine problemler edinebilirsin. Akşam saatlerinde yalnız kalmanda ve seni rahatlatacak şeylerle ilgilenmende fayda var.

TERAZİ BURÇLARI 23 KASIM 2019 CUMARTESİ (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Dengeli ilişkiler kurmak istiyorsun ancak farkında olmadan dengesiz tutumlar sergileyebilirsin. Ay’ın bugün zorlu açıları olması da bunda etkili olacaktır elbette. Balzamik Ay fazında ilerleyen Ay olayları akışa bırakman konusunda bir uyarı niteliğinde. Ailenle yaşadığın zorluklar seni bugün duygusal anlamda zorlayabilir. Kişisel bakımına vakit ayırmak sana iyi gelecektir.

AKREP BURÇLARI 23 KASIM 2019 CUMARTESİ (24 EKİM - 23 KASIM)

Meditasyon çalışmaları yapmak, içsel anlamda huzuru yakalamak için sessizliği deneyimlemen gereken bir gündesin. Yeniay fazına doğru ilerlerken bir dönemin bitip diğerinin başladığının farkındalığına varmalısın. Kendini ifade etmekte zorlanabilirsin. Gece uyku problemleri yaşayabilirsin. Yıkıcı bir tutum geliştirmekten imtina etmelisin.

YAY BURÇLARI 23 KASIM 2019 CUMARTESİ (24 KASIM - 22 ARALIK)

Güneş artık senin burcunda hareket ediyor. Doğum günün için arkadaşlarınla planlar yapmak için uygun bir gündesin. Projelerini ve işlerini tamamlamak için harika bir gün. Parasal anlamda bir süredir yaşadığın sınırlamalar seni bugünde zorluyor olacak. Buyurgan ve baskıcı davranmamalısın.

OĞLAK BURÇLARI 23 KASIM 2019 CUMARTESİ (23 ARALIK - 20 OCAK)

Kendini ortaya koymak, toplum önünde olmak istediğin enerjiler var. Keyif alacağın seni zorlamayacak uğraşlarla ilgilenmen iyi olacaktır. Günün ilk kısmında annenle aranda birtakım problemler, sözlü tartışmalar yaşanabilir. Takıntılı davranışlarınla zaman zaman çok zorlu olabiliyorsun.

KOVA BURÇLARI 23 KASIM 2019 CUMARTESİ (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Akademik ve hukuksal konularda diplomatik davranışların sana başarı getiriyor. Yeni işlere girmemeye, elindeki işlerini sonuçlandırmaya çalışmanda fayda var. Gerçekte var olmayan ancak zihinsel anlamda kendi kendine oluşturduğun sıkışıklıklar seni zorlayabilir. Morelini yüksek tutmaya çalışmalısın. Gün boyunca duygusal kargaşalar yaşamaya açık olabilirsin.

BALIK BURÇLARI 23 KASIM 2019 CUMARTESİ (20 ŞUBAT - 20 MART)

Ortaklı iş yapan bir Balıksan bugün ortak kaynaklarınız konusunda bir uzlaşmaya varıyorsunuz. Ay Balzamik fazında. Günün genelinde dinlenmek, her şeyi oluruna bırakmak isteyebilirsin. Arkadaş ve sosyal çevrenin dayatmalarından bunalmış hissedebilirsin kendini. Onlara karşı yıkıcı tutumlar sergilememeye çalışmalı, kontrolü elden bırakmamalısın. Bu durumun geçici olduğunu aklında çıkarma.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com