23 Ekim 2020 burç yorumları! Her konuda günlük burç yorumları

23 Ekim 2020 burç yorumları burç severler tarafından heyecanla her gün takip ediliyor. Ay ilk dördün fazında ilerliyor. 23 Ekim 2020 Cuma günü Yengeç burcu heyecanlı bir güne uyanabilir, Başak burcu yeni projelerini duyurabilir. Kova burcu sağlık konularıyla ilgilenebilir. İşte 23 Ekim Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 23 Ekim Perşembe günü Ay saat 15.17'ye kadar Oğlak burcunda ilerliyor. Sonrasında Ay Kova burcuna geçecek. Gece saatlerinde ikili ilişkilerinde gerginlikler yaşayabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Eşinin kardeşleri ile ilgili bir konu bugünlerde çözüme kavuşabilir. Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Dolayısıyla yeni ayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ortak paylaşımlarınla ilgili konularda önemli düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Günün ikinci yarısında iletişimine dikkat etmelisin zira karşıtlıklar söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sabah saatlerinde hem gerginlikler hem de heyecan verici gelişmeler arka arkaya gelebilir. İkili ilişkilerinde sabah saatlerinde güzel enerjiler var.

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