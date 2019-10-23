23 Ekim 2019 Çarşamba Kova burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba Kova burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Ay tüm gün karşıt burcun olan Aslan burcunda ilerlerken sende daha çok partner odaklı olacaksın. Ortaklı çalışan bir Kova isen her ne kadar ortağınla birlikte hareket etmen gerekse de merkezde bulunma isteğin ağır basacak. Ay son dördün fazında ilerliyorken ortağınla ya da eşinle birlikte önemli konuları yeniden değerlendirmen için çok uygun. Yurtdışı ile iş yapıyorsan sana fayda getirecek anlaşmalara imza atabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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