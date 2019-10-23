23 Ekim 2019 Çarşamba Akrep burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba Akrep burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

İş yerinde bugün patrondan çok patronvari davranabilirsin veya patron bir yükselen akrepsen çalışanlarına karşı fazla otoriter davranabilirsin. Kafanda yarattığın endişelerin bir süredir seni zihinsel anlamda zorluyor. Bugün özellikle öğle vakitlerinde algını aç, karşına çıkacak olan bir cümle, bir kitap, şarkıdaki bir söz seni yaşadığın zorluklarla ilgili aydınlatacak. Etrafına dikkatli bak.



Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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