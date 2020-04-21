22 Nisan burç yorumlarını neler bekliyor? Ay'ın Boğa burcuna geçmesi Başak ve Yay burcunu etkiliyor!

22 Nisan burç yorumları merak ediliyor. Evde kalınan karantina günlerinde astrolojiye ilgi artıyor. 22 Nisan'da Ay’ın Boğa burcuna geçmesi Başak ve Yay burcunu olumsuz etkiliyor. Çarşamba günü Koç burcu ani tepkiler verebilir, İkizler burcu duygusal konulara şahit olabilir, Balık burcu ise parasal açıdan sorunlar yaşayabilir.

Hangi burçları parasal konular bekliyor? Bugünkü burçlar nasıl? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

22 Nisan Salı günü Ay Koç burcunda ilerliyor ve Saat 22.36 sonrasında ise Boğa burcuna geçecek. Hızlı tepkiler verebilir ve öfkeni kontrol etmekte zorlanabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay 22 Nisan Salı günü Koç burcundan ayrılıp saat 22.36'da Boğa burcuna geçiş yapacak. Yeme içmekte aşırılıklara bilhassa akşam saatlerinde dikkat etmelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Gün boyunca birtakım duygusal karmaşalar yaşaman olası gözüküyor. Uykunu almaya özen göstermelisin aksi takdirde sinirlerin yıpranabilir istemediğin tartışmaların içine girebilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

22 Nisan Salı günü saat 15.32'de Ay Jüpiter karesi kesinleşeceğinden fazla cömert ve fazla iştahlı olabilirsin. Saat 15.32 ile 22.36 arasında yeni bir şeyler başlatmamaya özen göstermelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Salı günü gün boyunca olayları abartmaya ve duygularını kontrolsüz bir şekilde yaşamaya meyilli olabilirsin. Zira saat 12.31'de Ay ile Plüton arasında bir kare açı oluşacak.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

22 Nisan Salı günü Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek olan Ay duygusal anlamda istikrarsız koşullar altında olabileceğini gösteriyor. Olaylara aşırı reaksiyonlar gösterebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

22 Nisan Salı günü saat 22.36'ya karşıt burcunda ilerleyecek olan Ay ikili ilişkilerinde fazla tepkisel davranmana yol açabilir. Akşam saatlerinde ise maddi ve manevi anlamda istikrar istiyor olacaksın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Etrafına karşı baskıcı ve manipülatif davranmamaya özen göstermelisin. Baskıcı tavırlarınla çevrendekileri kendinden uzaklaştırabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

22 Nisan Salı günü değişken enerjiler altında olabilirsin zira Ay 22.36'da Boğa burcuna geçiyor olacak. Saat 15.32 ile 22.36 arasında yeni bir iş başlatmamalısın zira sonuçlanması zor olur.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Salı günü boyunca duygusal patlamalar yaşayabilirsin. Yeniay öncesinde bunlar hayli olağan ancak aynı zamanda bugün Ay ile Plüton arasında da bir kare açı meydana geliyor. Tepkisel olabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

22 Nisan Salı günü yalnız bir şekilde rahatlatıcı faaliyetler yaparak geçirmen senin açından iyi olacaktır. Olay yaratmaya çalışan insanlar olursa çevrende göz ardı etmen en doğrusu olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Kontrolsüz tavırlar içerisinde olabilir ve hatta olayları abartmaya meyil edebilirsin. Fazla cömert tavırlar içerisinde olman ay sonunda seni parasal açıdan zorlayabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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