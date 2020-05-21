22 Mayıs burç yorumları! İkizler burcunda yeni ay meydana gelecek

22 Mayıs burç yorumları merak ediliyor. Haftanın son gününde astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarına umutla bakıyor. 22 Mayıs Cuma günü ikindiden sonra İkizler burcunda yeni ay meydana gelecek. Bu durum günlük burç yorumlarını maddi ve manevi yönden etkileyecek. Koç burcu yeni bir eğitime başlayabilir, Boğa burcu maddi konularla ilgili girişimlerde bulunabilir. 22 Mayıs Cuma günü Terazi burcu için yeni bir projeye başlama zamanı. İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleminden 22 Mayıs burç yorumları…

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