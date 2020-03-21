22 Mart Pazar burç yorumları! Akrep burçları için faaliyet zamanı!

Günlük burç yorumları araştırılıyor. Haftanın son günü olan 22 Mart Pazar günü burç yorumları merak ediliyor. Koronavirüsten dolayı evde geçirilen şu günlerde astrolojiye ilgi artıyor. 22 Mart'ta Boğa burcunu heyecanlı bir gün, İkizler burcu için hobilere vakit ayırabileceği bir gün, Akrep burcunu oyunlarla dolu bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Ay arka alanında yani Balık burcunda seyredecek. Yansıtmaya çalışsan da endişeli ruh hâlin seni içten içe yoracak olabilir. Geleceğe ilişkin konulardaki sorunlarına farklı çözümler geliştirmek isteyebilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Bilhassa sabah erken saatlerde tepkilerini ayarlamakta zorlanabilirsin. Alacağın haberler de heyecanlanmana sebep olabilir. Sosyal çevrenden kişilerle olan iletişimin gün içinde çok daha artıyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Değişken enerjiler altında olacağın 22 Mart Pazar gününde kendini fedakâr bir şekilde ortaya koymak istiyorsun. Dinamik bir enerjidesin. Entellektüel konulara vakit ayırabilir, ne zamandır vakitsizlikten eline alamadığın kitapları şimdi okumaya başlayabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Teknik konular ile ilgili senin becerine ihtiyaç duyacak insanlar kapını çalabilir. Her zamankinden farklı konular ilgini çekebilir. Kişisel gelişim konularında kitap okuyabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Ödemelerinle ilgili konularda evham yapabilirsin. Senden istenenlerle ilgili uyanık olman önemli. Tepkilerini ayarlamakta zorlanıyorsun. Satürn karşıt burcun olan Kova burcuna geçiş yapacak.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



İletişim içerisinde olacağın kişiler senin kendini geliştirmeni sağlayabilir. Sosyallik hayli önemli hâle gelecek. Yalnız kalmaktan hoşlanmıyor, partnerinle birlikte bir şeyler yapmak istiyorsun.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Duygusal konularda istikrarsız davranabilirsin. Bilhassa birlikte vakit geçirdiğin insanlarla aranda fazla kırılgan davranmandan kaynaklanan durumlar problem oluşturabilir. Esnek davranmaya özen göstermeli ve sağlığına dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Çocukların ile birlikte farklı şeyler yapmak, onların yaratıcılığını arttıracak faaliyetler planlamak isteyebilirsin. Matematik ve zekâ oyunları gibi yaratıcı oyunlar oynayabilirsiniz.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Ev, yuva ve aile konularında iletişim içerisinde olacağın durumlar söz konusu olabilir. Evini kiraya verebilir veya kendin yeni bir ev kiralayabilirsin. Olayları hızlıca yönetmen gereken durumlar aktif olacak.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Kardeşlerinin yardımına ihtiyaç duyabilirsin gün içinde. Bazı konularda mantıksız davranabilirsin ve aklın başına sonradan gelebilir. Uzun süredir burcunda hareket eden Satürn Kova burcuna geçiş yapacak.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Diğer adı Kronos olan zamanın yöneticisi olan Satürn senin burcuna geçecek. Teknolojik konularda yeteneklisin. Aynı zamanda yeni bir teknolojik alet satın almak isteyebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Ay tüm gün Balık burcunda seyir hâlindeyken gereksiz yere kendini endişelendirebilirsin. Başkalarının sorunlarına karşı duyarlısın. Rutinin dışına çıkmak sana iyi gelebilir

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

Instagram: astrolifeceylin