22 Ekim 2020 burç yorumları! İkizler için aşk, Kovalar için karar zamanı

22 Ekim 2020 burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor. 22 Ekim Perşembe günü İkizler için aşk, Kovalar için önemli kararlar alma zamanı. Terazi burcu ise perşembe günü alacağı teklifle kararını değiştirebilir. Günlük burç yorumları aşk, para, sağlık ve iş hayatı gibi konularda yol gösteriyor. İşte 22 Ekim 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 22 Ekim Perşembe günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Güzel gelişmeler sabah saatlerinde etkin olabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Yurt dışı ile ilgili olan bir Boğa burcuysan sabah saatlerindeki beklenmedik sürprizler seni mutlu ediyor olacak. Düzenlemeler yapman gereken bir gün olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Aşk hayatında kadersel karşılaşmalar adına önemli bir gün seni bekliyor. Akşam saatlerinde tartışmalara dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: 22 Ekim Perşembe günü tüm gün karşıt burcun Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Partnerin ile ilgili konular öne çıkacak. Aranızdaki olumlu gelişmeler seni mutlu ediyor.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Günlük rutin işlerindeki artış gün içinde seni fazlasıyla meşgul edebilir. Bir konuda kendini birlikte yaşadığın insanlara ispat etmek isteyebilirsin.

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22 Ekim 2020 günlük burç yorumları