22 Aralık 2019 Pazar günlük burç yorumları!

22 Aralık 2019 Pazar günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bugün Akrep burcunda ilerlerken aklına ödemelerinle ilgili konular takılabilir ve üzerinde baskı yaratabilir. Bugün saat 17:32’de etkinleşecek Mars ile Plüton’un destekleyici açısı girişimci ruhunu kamçılayabilir ve seni yeni projelere sürükleyebilir ancak önce elindekileri tamamlamalısın.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Karşıt burcun Akrep’te ilerleyen Ay bugün seni eşinin peşinde neler yapıyor, kimlerle görüşüyor gibi birtakım meraklara sürükleyebilir. Sezgilerinin de oldukça güçlü olduğu bugün yoğun bir duygu seli içerisindesin. Ay Balzamik fazda ilerliyor. Bir dönem kapanıp yeni bir dönem başlıyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sağlığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Fazla yoğun bir tempodaysan bugünü evde ve dinlenerek geçirmende fayda var. Kolay kolay yorulmayan yapınla evde de olsan bir sürü iş halledeceksin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Akrep burcunda ilerleyen Ay bugün sevgilini neredeyse uçan kuştan bile kıskanabilecek bir ruh halinde olabileceğini gösteriyor. Onun kimlerle ne yaptığını çaktırmadan izleyebilirsin. Bugün motivasyonun oldukça yerinde. Kafana koyduklarını yapmaktan seni kimse alıkoyamayacak.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Balzamik Ay fazında ilerleyen Ay bir şeyleri akışa bırakman ve olayları olduğu gibi kabullenmen konusunda seni uyarıyor. Güneş Oğlak burcuna geçiyor bugün. Artık çok daha kontrolcü ve hesapçı bir tavırda olacaksın. Cesaretin yerinde ve kendini açıkça ortaya koymaktan çekinmiyorsun.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Yakın çevrenle olan iletişiminde kontrolcü bir tavırda olabilirsin. Bazı konularda yakın çevrenin hak etmediği halde güzel fırsatlardan yararlandığını düşünebilirsin. Düşüncelerini daha pozitife çevirmelisin. Bugün aşırı özgürlükçüsün ve asla kısıtlanmalara gelemiyorsun.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Harcamalarınla ilgili konulara fazla eğilebilirsin bugün. Her konuyu derinlemesine araştırma isteği içerisinde olabilirsin. Balzamik fazında ilerleyen Ay, yeni işlere girişmeden önce elindekileri bitirmen konusunda seni uyarıyor. Duygusal ilişkilerinden bugünlerde çok çabuk sıkılabilirsin. Bir partner arayışındaysan aradığını bulamaman nedeniyle sık partner değiştirme eğiliminde olabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ay bugün senin burcunda olacak tüm gün. Araştırmacı dedektif haline merhaba diyebilirsin. Kimsenin senden gizli bir şeyi kalamaz bugünlerde. Aynı zamanda fiziksel olarak hayli güçlüsün. Yorulmak nedir bilmeden neredeyse tüm gün çalışabilirsin. Ruhsal farkındalığın çok yüksek. Gizemli rüyalar görebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay Balzamik fazında ilerliyor bugün dolayısıyla dinlenerek vaktini geçirmen ve işleri akışına bırakman en iyisi olacaktır. Güneş bugün senin burcundan çıkıp Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Olaylara bakış açımızın daha ciddileşeceği bir zaman dilimine giriyoruz. Bu akşam sanatsal yaratıcılığını ortaya çıkartacak işler yapmak için gayet uygun.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Oğlak burcundaki gezegen yoğunluğuna bugün Güneş’te katılıyor olacak. Üzerinde baskı gitgide artabilir. Ay gizemli ve kontrolcü Akrep burcunda ilerliyor. İlişkilerinde ya hep ya hiç mantığı güdebilirsin. Bugünlerde önemli kararlarını kendi başına veriyor, neredeyse kimsenin fikrini bile almıyorsun.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Her konunun derinine inmek ve araştırmak isteğinde olabilirsin. Değişken bir ruh halinde olacaksın bugün. Yeni heyecanlar peşinde koşabilirsin ancak Ay Balzamik Ay fazında ilerliyor, dolayısıyla yeni bir şeyler başlatmak için uygun bir zaman diliminde değiliz. Akşam saatlerinde hayal gücün çok daha artıyor.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Ay derin duyguların ve baskının burcu olan Akrep’te ilerliyor. İlişkide olduğun kişiyle bugün aranda kıskançlık nedeniyle pürüzler meydana gelebilir. Gün içerisinde ilişkinizde sürekli kopmalar yaşanabilir. Uyumlu açıların devrede olacağı bu akşam problemlerinizi düzeltmek içinde güzel fırsatlar sunuyor.



Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram hesabı: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com