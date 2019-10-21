Günlük burç yorumları 21 Ekim 2019 pazartesi günü yorumları!

Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını sorguluyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 21 Ekim 2019 pazartesi yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ 21 EKİM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

Sevgili Koçlar, bugün ev, yuva ve ebeveynlerin ile ilgili konular senin için günün büyük çoğunluğunda önem kazanacak gözüküyor. Evle ilgili konularda eşinle fikir ayrılıklarına düşebilirsin. Saat 15:39 ile 19:29 arasında Ay boşlukta olacağından işlerini yoluna sokmakta, neticelendirmekte zorlanabilirsin. Akşam saatlerinde ise çocuklarla birlikte eğlenceli oyunlar oynamak, onlarla vakit geçirmek isteyeceksin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA 21 EKİM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

Bugün yakın çevre ve kardeşlerinle ilgilenmek durumunda kalabilirsin. Birlikte çözüme kavuşturman gereken ailesel meselelerinizi görüşebilirsin. İletişimin hızlı akacağı bir gün olacak. Yaşadığı yerden taşınmayı düşünüyorsan bugün bu konulardaki görüşmelerin yoğun olabilir. Saat 15:39 ile 19:29 arasında Ay boşlukta olacağından işlerini yoluna sokmakta zorlanabilirsin. Akşam saatlerinde evinizle ilgili konulara daha fazla odaklanacaksın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER 21 EKİM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

Gün içinde parasal meseleler, yatırımlar, harcamalar olacak gündeminde. Harcamalarını kısman ve yatırım yapman gerektiğini düşünebilirsin. Borsa ve benzeri gibi riskli yatırımlardan uzak durmaya çalış. Saat 15:39 ile 19:29 arasında Ay boşlukta olacağından işlerini neticelendirmekte zorlanabilirsin. Akşam saatlerinde ilgi duyduğun bir kişiyle veya yakın çevrenle sıcak ilişkiler kuracaksın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ 21 EKİM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

Bugün baban ya da ebeveynlerin ile yaşayacağın ufak bir sürtüşme kabuğuna çekilmene, hassaslaşmana neden olabilir. Bugün aile temaların çok daha ön planda olacak. Yaratıcı faaliyetlerde bulunman için destekleyici etkiler var. Saat 15:39 ile 19:29 arasında Ay boşlukta olacağından işlerini yoluna sokmakta, neticelendirmekte zorlanabilirsin. Akşam saatlerinde gösterişli şeylere para harcarken bulabilirsin kendini, ipin ucunu kaçırmamaya bak.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN 21 EKİM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

Bugünü evde geçirmek isteyebilirsin. Yakın çevrenle ve kardeşlerinle olan iletişiminde yaşayacağın problemleri gereğinden fazla kafana takmamaya çalış. Saat 15:39 ile 19:29 arasında Ay boşlukta olacağından işlerini bitirmekte zorlanabilirsin. Akşam saatlerinde enerjini boşaltmak için spora gitmek veya yürüyüş yapmak iyi bir alternatif olabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK 21 EKİM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

Bugün koruma, kollama isteğin baskın. Parasal konularla ilgili birtakım zorluklar yaşayacak olsan da çevrenizdekileri koruma ihtiyacın nedeniyle yardıma ihtiyacı olan bir dernek ile iletişime geçip onlara destek vermek isteyebilirsin. Saat 15:39 ile 19:29 arasında Ay boşlukta olacağından işlerini halletmekte zorlanabilirsiniz. Ay 19:29 sonrasında burç değiştiriyor, köşene çekilmek ve sana iyi gelecek şeylerle ilgilenmek için güzel vakitler.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 21 EKİM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

Bugün asıl odak noktan işin olacak gözüküyor. İşin ile ilgili konularda endişeli ruh halin nedeniyle kendini yıpratabilirsin. Gereksiz kuruntulardan uzak durmaya çalış. Saat 15:39 ile 19:29 arasında Ay boşlukta olacağından işlerin bir türlü yoluna girmeyebilir, seni fazladan yorabilir. Bu saatlerde yeni bir iş başlatmamaya çalışmanda fayda var. Akşam saatlerinde arkadaşlarınla birlikte olmak sana iyi gelecektir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP 21 EKİM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

Eğitim aldığın konular varsa onlara odaklanacağın bir gün olabilir. Yurt dışı ile ilgili konularda da birtakım faaliyetlerde bulunabilirsin. Evli yükselen Akrepler, eşinin kardeşleri veya yakın çevresinin senin arkandan iş çevirdiğine dair bir kuruntuya kapılabilir, huzursuzlanabilirsin. Saat 15:39 ile 19:29 arasında Ay boşlukta olacağından işlerini yürütmekte zorlanman söz konusu. Akşam saatlerinde sıcakkanlı tavırlarınla etrafının dikkatini çekeceksin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY 21 EKİM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

Evinle ilgili harcamalar yapacağın bir gün seni bekliyor. Ev için kredi çekecek, evinle ilgili vergi ödemesi yapacak veya bir eşya alacak olabilirsin. Saat 15:39 ile 19:29 arasında Ay boşlukta olacağından işlerini yoluna koymakta zorlanman olası gözüküyor. Akşam saatlerinde çok daha enerjik tavırlarınla dikkat çekeceksin. Eşinin yakın akrabaları ile görüşmek için de uygun saatler.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK 21 EKİM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

Bugün ikili ilişkilerin dikkat çekiyor. Ortaklı çalışan bir yükselen Oğlaksan, işleri ilgilendiren konularda ortağınla sürtüşmeler yaşayabilirsin. Evli bir yükselen Oğlak isen eşinle yine işi ilgilendiren konularda zorlanmalar yaşayacak olabilirsin. Saat 15:39 ile 19:29 arasında Ay boşlukta olacağından işlerini yoluna sokmakta zorlanabilirsin. Akşam saatlerinde ortak kazanımların ile alakalı vereceğin cesur kararlar partnerini şaşırtabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA 21 EKİM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

Günlük rutin işlerle fazla meşgul olacağın bir gün olacak. Bunlar evin ile ilgili konular olabileceği gibi iş yerin ile de alakalı olabilir. Yanında çalışanların problemleri seni endişelendirebilir, onların duygularını paylaşabilirsin. Evcil hayvanlarını veterinere götürebilirsin. Saat 15:39 ile 19:29 arasında Ay boşlukta olacağından işlerini neticelendirmekte zorlanabilirsin. Saat 19:29 sonrasında Ay burç değiştirdikten sonra ikili ilişkilerinizde dikkat çekme isteğin artacak.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK 21 EKİM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

Ay günün büyük çoğunluğunda aşk ve çocuklar evinde seyahat ediyor olacak. Birlikte olduğun kişiye karşı fazla korumacı davranabilirsin. Çocukları olan bir Balıksan onlarla birlikte eğlenceli ve ailecek bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Saat 15:39 ile 19:29 arasında Ay boşlukta olacağından işlerini yoluna sokmakta, neticelendirmekte zorlanabilirsin. Akşam saatlerinde endişeli ruh halini geride kalıyor.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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