21 Şubat 2020 burç yorumları haberimizde! İşte günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. 21 Şubat 2020 burç yorumlarında sizi neler bekliyor? Cuma günü Ay bir hava burcu olan Kova burcunda ilerliyor. AKSAM.com.tr yazarı Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumları haberimizde yer alıyor.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Haftanın son iş günü ay Kova burcunda ilerliyor olacak dolayısıyla arkadaşlarınla birlikte organizasyonlar yapmak ve haftanın stresini üzerinden atmak için güzel bir gün. Gün genelinde Mars ve Uranüs arasındaki üçgen açının etkisiyle kararlı ve girişken bir şekilde işlerini halletmek üzere hareket ediyor olacaksın.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

İşinle ilgili konularda bugün bağımsız olma isteğinin ve bireyselliğini ön plana çıkarma arzun hale kuvvetli olacak. Başkaları ile birlikte bir şeyler yapmaya açık olsan da ne kadar farklı olduğunu patronunun anlayacağı bir şekilde göstermek istiyorsun. Ruh halin genel anlamda sabırsız bir enerji de olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay cuma günü bir hava burcu olan Kova burcunda ilerliyor dolayısıyla özellikle eğitimle ilgili konularda yaratıcı fikirler bulabilirsin. Bugün işlerini halletmek üzere bulunduğun yerlerde özellikle kadın figürleri ile olan ilişkilerinde birtakım anlaşmazlıklar ve beklenmedik patlamalar yaşanabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Cuma günü bankalar ve kredilerle ilgili işlemlerinde önemli gelişmeler yaşanabilir. Öngörülemez problemlerin bir anda ortaya çıkması sinirlerini yıpratacak olabilir. Ancak genel anlamda sakin kalmaya özen göstermelisin. Yapman gereken işlere yönelik olarak hızlı bir şekilde hareket edersen günün sonunda kazanan sen olacaksın.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay iyimser bir yapıda olmasına olanak sağlıyor. Kolay bir hafta geçirmemiş olsan da bugün akşam dinlenmen için güzel bir fırsatın var. Mars ve Uranüs gibi hareketli açıların söz konusu olduğu bugün, partnerin ile birlikte macerası bol bir filme gidebilirsiniz.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Halletmen gereken sorumlulukları çok daha pratik ve farklı bir şekilde halletmek üzere çalışacak zihnin. Koşturmacalı bir günün ardından bir yandan da sağlığına dikkat etmelisin özellikle bacakların ile ilgili rahatsızlıklar ve kramplar yaşayabilirsin. Birlikte çalıştığın arkadaşlarınla aranda ufak pürüzler yaşanabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Çocuklarınla birlikte yaratıcı aktivitelerde bulunmak için güzel bir gün. Birlikte sanatsal organizasyonlara da katılabilirsiniz. Günün büyük çoğunluğunda hem kendi hobilerine hem de çocuklarının sevdiği aktivitelere vakit ayırmak istesen de ruh halin değişken olabilir. Aynı zamanda sinirlerine dikkat etmelisin. Hareketli bir gün geçireceksin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Evinle ilgili konularda ani kararlar alma ve değişiklik isteği içerisinde olma durumun söz konusu olabilir. Gün genelinde yönetici gezegenin Mars ile Uranüs arasındaki üçgen açı hareketli bir gün geçirmene sebep olacak gözüküyor. Ancak gölge yönüyle düşünmeden karar almamaya dikkat etmelisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Aile içerisindeki yakın akrabalarından ya da kardeşlerinden bugün alacağın ani haberler seni heyecanlandırabilir. Bu konu ile ilgili öngörülemez tepkiler verebilir ve aniden sinirlenebilirsin. Parasal konularda ani kararlar verme dürtüsü içerisinde olabilirsin ancak boyunu aşacak masraflar yapmamaya özen göstermelisin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Hayli hareketli bir gün seni bekliyor olacak. Önünde yapman gereken bir sürü iş varken iyi bir şekilde organize olmayı başarabilir sen tüm işlerini öğleden sonraya kadar halledebileceksin. Araç kullanan bir Oğlak isen trafik esnasında dikkatli olmalısın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Ay cuma günü senin burcunda ilerliyor olacak. İnsanlara yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Serbest çalışan bir Kova sen bugün kendine izin verebilirsin ve keyif aldığın şeylerle uğraşmak isteyebilirsin haftanın son günü yorgunlukların ayak ve bileklerin ile ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Kova burcunda ilerleyen Ay bugün sıradışı rüyalarla uyanabileceğinin işaretçisi olabilir. Gün boyunca bunların etkisin de kalabilirsin. Aynı zamanda bugün yaratıcılığın da hala aktif olacağı için bunu değerlendirebilirsin. Özellikle de evinle ilgili dekoratif objeler tasarlamak güzel bir fikir olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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