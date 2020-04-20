21 Nisan hangi burç? 21 Nisan'da Boğa burcu yorumu

21 Nisan hangi burç merak ediliyor. 2020 burç tarihleri araştırılıyor. Doğum tarihi 21 Nisan-20 Mayıs tarihinde olan kişiler Boğa burcu oluyor. Sakin mizaç yapısına sahip Boğa burcunu 21 Nisan’da zor iletişim bekliyor.

21 NİSAN BOĞA BURCU YORUMU

Element grubu sabit olan Boğa burcu 21 Nisan salı sabahı ilişkilerinde zorlanabilir. Olayları akışına bırakmalı ve bir takım konuları konuşmak için akşama bırakmalısın.

BOĞA BURCU TARİHİ

21 Nisan-20 Mayıs

BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ

Boğalar genellikle yıllarca aynı şirkette azimle çalışıp, üst seviyelere gelirler ve oradan ancak emekli olduklarında ayrılırlar. İstikrarlı burçlardır. Maddi güvencede onlar için önemli olduğundan haliyle yeni bir iş araştırmak gibi maceralara çok kızdırılmadıkları sürece girişmek istemezler. Evliliklerinde de aynı istikrarı çok büyük bir problem olmadığı müddetçe sağlarlar. Boğa burçları güvenle sırtınızı yaşayabileceğiniz iyi dostlardır. Bir kere sizinle dost oldu mu artık bırakmazlar ve her durumda sizi korurlar.

Boğalar sakin mizaçlıdırlar ancak kızdırıldıklarında büyük öfkelenirler. Haliyle onları istemedikleri bir şey için asla zorlamamak gerekir. Bundan hoşlanmayacaklardır. Yönetici gezegenleri Venüs olduğu için de aslında bir aşk insanıdırlar. Aşk onları mutlu eder. Bir ilişkiden bekledikleri en önemli şeyde istikrar ve güvendir.