21 Nisan burç yorumları! 21 Nisan'da hangi burçları sağlık sorunları bekliyor?

21 Nisan burç yorumları araştırılıyor. Hayata dair iş, aşk ve ailevi konularda bilgi veren burç yorumları merak ediliyor. 21 Nisan 2020’de Yengeç burcunu ani tepkiler verebileceği bir gün, Aslan burcunu ailevi konular, Akrep burcunu sağlık sorunları, Balık burcunu parasal konular bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleme aldığı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Kova, Oğlak ve Balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 21 Nisan salı günü boyunca senin burcunda ilerliyorken sende isteklerini spontane şekilde yerine getirmek adına adımlar atabilirsin. Birtakım insanlarla arana mesafe koyman gerekebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

21 Nisan salı sabahı ilişkilerinde zorlanabilirsin. Olayları akışına bırakmalı ve bir takım konuları konuşmak için akşama bırakmalısın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Aktif, enerjik ve cesaretli yapın 21 Nisan salı günü öğleden sonra çok daha fazla kendini gösteriyor olacak. Otoriter kimseler ile birtakım zorluklar yaşayabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bilhassa işinle ilgili konularda çevrendeki insanlara hızlı tepkiler verebilirsin yalnız kalp kırmamaya özen göstermelisin. Babanla ilgili konular ön plana çıkabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

21 Nisan salı günü baban ile aranda bazı konularda zorlanmalar yaşanabilir ve bunlar seni zihinsel anlamda yıpratabilir. Konuları öğleden sonraya kadar ertelemenizde fayda var.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Seni harekete geçirecek yeni heyecanlar salı günü karşına çıkabilir. Uzlaşmacı tavırların daha çok ödemelerin ile ilgili alanda kendini gösteriyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Kendini ortaya koymak konusunda zorlanmıyorsun ancak otoriter biri tarafından kısıtlandığını hissedebilirsin. Daha kabullenici davranman belki bir süreliğine iyi olabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Çalışma alanında harekete geçmen ve adımlar atman gerekebilir. Hızlı öfkelenmemeye özen göstermelisin. Baş ağrısı ya da migren gibi bir sıkıntı yaşayabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

21 Nisan salı günü gerçekleşecek olan Güneş Satürn karesi seni özellikle senden yaşça büyük kişilerden yana zorlayabilir. Sürekli bir şeyler yapmak isteyebilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Ailendeki otorite figürleri ile olan konuşmaların bugün senin açından bilhassa belirleyici olabilir. Kendini ifade etmek konusunda zorlanabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Kendine güvenmekte zorlanacağın ve bir konuda adım atmakta tereddüt hissedeceğin bir salı günü olabilir. Hassas bir zaman diliminden geçiyorsun. Eleştirilere açık olamayabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Parasal konularda sabırsız davranman ailendeki biriyle aranda tartışma yaratabilir. Harekete geçirici enerjin ve sabırsızlığının hayli yüksek olduğu bir salı günü.

Astrolog Ceylin Çelebi

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