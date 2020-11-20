21 Kasım 2020 burç yorumları! Boğalara aşk, Oğlaklara para haberi

21 Kasım 2020 burç yorumları maddi ve manevi her konuda yol gösteriyor. Hangi burçlar aşk hayatına kapı aralayacak? Hangi burçları parasal meseleler bekliyor? Günlük burç yorumları en çok ilgi duyulan konulara göre hazırlandı. İşte 21 Kasım koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları...



21 KASIM KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 21 Kasım günü Ay tüm Kova burcunda ilerliyor olacak. Günün büyük bir bölümünde arkadaşlarınla ilişkilerinde güzel enerjilerin kendini göstereceği bir Cumartesi günü seni bekliyor.

21 KASIM BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Yönetici gezegenin Venüs bugün Akrep burcuna geçiyor. Aşk hayatında romantik ve etkileyici enerjilerin hâkim olacağı bir döneme giriyor olacaksın.

21 KASIM İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Güneş bugün saat 23.40’da karşıt burcun olan Yay burcuna geçiyor. İkili ilişkilerin öne çıkacağı bir aylık bir süreç başlıyor olacak. Ay saat 03.49 sonrasında boşlukta ilerliyor olacak.

21 KASIM YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Cumartesi günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Hisseli kazanımların ile ilgili konuların öne çıktığı bir gündesin.

21 KASIM ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Ay tüm karşıt burcun olan Kova’da ilerliyorken sende ikili ilişkilerinde önemli konuları karşılıklı konuşmak adına uygun bir gündesin.

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Hangi burçları güzel bir hafta sonu bekliyor?