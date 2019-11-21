Bugün burcunuz ne söylüyor? 21 Kasım 2019 Perşembe (günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük burç yorumları düzenli olarak takip ediliyor. Yıldız haritasında burçların verdiği mesajlar önem taşıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 21 Kasım 2019 Perşembe günü için yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 21 KASIM 2019 PERŞEMBE (21 MART - 20 NİSAN)

Bugün Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. İşinle ilgili konularda sorumluluklarının farkındasın ve organize hareket ediyorsun. Gayretli çalışmalarınla şartları zorlayacaksın. Kafana koyduğun şeylerde vazgeçmeye niyetin yok. Ağırbaşlı tavırlarınla üst ve otorite figürlerinin dikkatini çekiyorsun.

BOĞA BURÇLARI 21 KASIM 2019 PERŞEMBE (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Çocuklarına karşı fazla eleştirel olabilirsin. Gereğinden fazla mükemmeliyetçi olman ve onları sürekli düzeltmenden rahatsız oluyor olabilirler. Saat 22:39’da Ay ve Venüs kare açısıyla birlikte tüm sorumluluklarından uzaklaşmak isteyebilirsin. Bu saatlerde aşırı hassaslaşacak fakat bu durumunu kabul etmekte zorlanacaksın.

İKİZLER BURÇLARI 21 KASIM 2019 PERŞEMBE (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Bugün değişken enerjiler seni saracak olabilir ancak günün genelinde yoğun bir çalışma temposu içerisindesin. İşlerini evden yürütmeyi tercih edebilirsin. Ödemelerinle ilgili konularda kontrollü ve organize davranıyorsun. Kendi işini yapan bir İkizler isen bu konuları organize etmek üzere yanında çalışacak birine bakabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI 21 KASIM 2019 PERŞEMBE (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Sabah saatlerinde endişeli bir ruh haline bürünebilirsin. Bu durumu yakın çevrenle olan ilişkine yansıtmamaya çalışmalısın. Istemeden de olsa tepkilerinle onları kırabilirsin. Fazla eleştirel olmamaya çalış. Akşam saatlerine doğru eşinle arandaki bir konuda geri adım atmaya niyetin yok. Sonuna kadar şartları zorlasanda aranızdaki meseleyi halletmek isteyeceksin. Duygusal bakımdan hassas olabilirsin.

ASLAN BURÇLARI 21 KASIM 2019 PERŞEMBE (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Hizmet ve çalışma temalarının yüksek olduğu bugün yaptığın işlerden para kazanabilirsin. Gelecek olan para seni tamamen rahatlatmasa da mutlu olacaksın. Sabah erken saatlerde gereksiz yere alınganlıklar gösterebilirsin. Ay Venüs karesinin kesinleşeceği akşam saatlerinde ise partnerinin samimiyetsiz tavırlarına karşı tahammülün olmayacak.

BAŞAK BURÇLARI 21 KASIM 2019 PERŞEMBE (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Tüm gün düzen konularına fazla takılabilirsin. Çekmecelerinin içlerine kadar her şeyi düzenlemek, temizlemek isteyebilirsin bugün. Yapmaktan keyif aldığın uğraşların, hobilerin varsa bugün onları da organize bir halde halletmek isteyeceksin. Ciddi tavırlarınla girdiğin ortama da bir ağırlık getiriyorsun.

TERAZİ BURÇLARI 21 KASIM 2019 PERŞEMBE (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Derinlerde fazla endişe ve hassasiyet içerisinde olabilirsin bugün. Kendine çok fazla yüklenmemeye çalışmalısın. Zihnin çok eleştirel çalışıyor olabilir. Duygularının derinliği akşam saatlerinde de sürecek. Dalıp dalıp uzaklara gidebilir, kah iyi kah kötü hissedebilirsin kendini. Özellikle de akşam saatlerinde bu durumun daha da artabilir, alınganlığın ve hassaslığın hat safhaya çıkıyor.

AKREP BURÇLARI 21 KASIM 2019 PERŞEMBE (24 EKİM - 23 KASIM)

Arkadaş çevrenden bazı insanlara karşı dikkatli olmalısın. Bu sabah güvenini sarsacak bir davranışları onların samimiyetini sorgulamana sebep olabilir. Akşam saatlerine doğru duyguların derinleşiyor. Aldığın bir eğitim varsa bu konuda ki gayretin ve dayanıklılığın sayesinde şartları zorlayarak amacına ulaşıyorsun.

YAY BURÇLARI 21 KASIM 2019 PERŞEMBE (24 KASIM - 22 ARALIK)

İş yerinde bugün etrafındakilere yardım etmekten keyif alabilirsin. Hassasiyetinin yüksek olacağı bugün cin fikirli kişiler tarafından iyi niyetinin suiistimal edilmemesine dikkat etmelisin. Yatırımlarınla ilgileneceğin bugün geleneksel bir tarzda paranı yastık altı yapmak ya da altın alarak değerlendirmek isteyebilirsin. Aldanmalara açık olacağın akşam saatlerinde kendini farklı tanıtan kişilere kolayca inanabilirsin. Dikkatli olmalısın.

OĞLAK BURÇLARI 21 KASIM 2019 PERŞEMBE (23 ARALIK - 20 OCAK)

Eşinin yakın çevresine karşı bugün biraz alıngan davranabilirsin. Sana söyledikleri her şeyi iyi veya kötü yanlış anlayabilirsin. Organize ve disiplinli olacağın bir gündesin. Akşam saatlerinde hassas enerjilerin devam edecek gözüküyor. Ancak duygu durumunu bilinçaltında kabul etmekte zorlanabilir, sebebini etrafındakilerin davranışlarına bağlayabilirsin.

KOVA BURÇLARI 21 KASIM 2019 PERŞEMBE (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Çok fazla çalışacağın, azimli bir şekilde işlerini halledeceğin bugün detaylara gereğinden fazla takılabilirsin. Fazla ciddi duruşun sana duygusal anlamda açılmak isteyen birisinin vazgeçmesine sebep oluyor. Sosyal çevrenden kişilere karşı da bu tutumun akşam saatlerinde devam edecek gözüküyor. Samimiyetsiz ilişkilere ve sohbetlere tahammülün yok.

BALIK BURÇLARI 21 KASIM 2019 PERŞEMBE (20 ŞUBAT - 20 MART)

Kafa karışıkların hat safhada olabilir bugün. Gereğinden fazla endişeli ve her türlü olumsuzluk karşısında dayanıksız olabilirsin. Kendini kolay bırakmaya meyilli olacaksın. Akşam saatlerinde annenle olan ilişkilerinde zorlanabilirsin. Sana yük getirecek olan her türlü sorumluluktan kaçma eğilimindesin. Hassas enerjiler söz konusu.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com