21 Aralık 2020 burç yorumları! 2020 yılının en önemli olayı gerçekleşecek

21 Aralık 2020 burç yorumları takip ediliyor. 21 Aralık Pazartesi günü Ay Balık burcunda ilerlemesine devam ediyor olacak. 2020 yılının en önemli olaylarından biri olan Jüpiter ve Satürn kavuşumu bugün saat 21.20’de Kova burcunda gerçekleşecek. Tüm burçlar Kova burcunun bulunduğu ev alanlarında bu kavuşumdan etkileniyor olacak. Merkür ve Güneş bugün burç değiştirerek Oğlak burcuna geçiş yapacak. Boğa burcunu kariyer değişiklikleri bekliyor, Başak burcunun mesleği ile alakalı önemli bir günün başlangıcı olabilir. İşte 21 Aralık 2020 günlük burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

21 Aralık Pazartesi günü Ay Balık burcunda ilerlemesine devam ediyor olacak. Merkür ve Güneş bugün burç değiştirerek Oğlak burcuna geçiş yapacak. Sosyal çevren ile olan etkileşimlerinin yeniden yapılanması açısından etkili olacak Satürn ve Jüpiter kavuşumu bugün itibarıyla önemli bir süreci başlatacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Jüpiter ve Satürn bugün Kova burcunda kavuşum yapıyor olacak. Kariyerinle ilgili konularda önemli bir yapılandırma süreci içine giriyorsun.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Yurtdışı ile ilgili hedeflerinde önemli yapılandırmaların söz konusu olacağı bir süreç bugün itibarıyla başlıyor olacak. Saat 13:24 itibariyle ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Jüpiter ve Satürn bugün hisseli kazanımlar ve ödemelerinle alanda kavuşum yapıyor olacak. Bu alanlarla ilgili konularda önemli bir yapılandırma süreci içine giriyorsun.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

İkili ilişkilerinde önemli yapılandırmaların ve yeni bir dönemin başlayacağı uzun sürecek enerjiler bugün itibarıyla başlıyor olacak. Saat 13.24 itibarıyla yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcunda ilerliyor olacak bugün. Kova burcunda kavuşacak olan Jüpiter ve Satürn mesleğinle ilgili alanlarda önemli bir dönemin başladığına işaret ediyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Jüpiter ve Satürn bugün saat 21:20’de çocuklarınla ilgili konularda önemli bir süreci başlatmak üzere kavuşum yapıyor olacak. Çocuklarının okul hayatları ile ilgili konularda önemli bir yapılandırma süreci içine giriyorsun.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay’ın Balık burcunda olacağı Pazartesi günü boyunca çocuklarına vakit ayırmak isteyebilirsin. Aynı zamanda evinle ilgili konularda önemli bir yapılandırma sürecini başlatacak önemli gezegen kombinasyonu bugün Kova burcunda gerçekleşiyor olacak.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Kova burcunda gerçekleşecek olan Jüpiter ve Satürn kavuşumu iletişim ve seyahatlerle ilgili alanında önemli bir sürecin başladığını gösteriyor. Bu alanlarla ilgili konularda önemli bir değişim ve dönüşüm süreci içine giriyorsun.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Jüpiter ve Satürn bugün saat 21:20’de Parasal kazanımlarınla ilgili konularda önemli bir süreci başlatmak üzere birleşiyor. Kazanımlarını arttırmak üzere önemli bir yapılandırma süreci içine girebilirsin. Merkür ve Güneş bugün burç değiştirerek Oğlak burcuna geçiş yapacak.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Yılın en önemli olaylarından biri olan Jüpiter ve Satürn kavuşumu bugün saat 21:20’de senin burcunda gerçekleşecek. Bireyselliğin ve seni sen yapan her konuda önemli bir değişim ve yapılandırma süreci senin için başlıyor olacak.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Aynı zamanda arka planda yürüttüğün işlerinle ilgili olarak önemli bir dönüşüm enerjisi içerisine bugün itibariyle giriyor olacaksın.