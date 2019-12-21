21 Aralık 2019 Cumartesi günlük burç yorumları!

21 Aralık 2019 Cumartesi günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bugün Terazi burcunda güne başlıyoruz. Ay Plüton kare açısının etkinleşmesiyle gün boyunca duygusal anlamda kargaşalar yaşamaya açık olabilirsin. Akşam saatlerinde sabırsız enerjiler seni sarabilir. Abartılı duygular içerisinde olabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Sabah saatlerinde bel bölgenle ilgili sağlık problemleri yaşayabilirsin. Bugün oldukça yoğun enerjiler söz konusu. Çabuk etki altında kalmana neden olacak etkiler mevcut. Sevdiğin kişi tarafından hayal kırıklığına uğratılman hassaslaşmana sebep olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay bugün burç değiştirdiğinden ötürü dengesiz ve değişken enerjiler söz konusu olabilir. Günün ilk yarısında yalnız kalmanda ve rahatlatıcı faaliyetlerde bulunmanda fayda var. Akşam saatlerinde ise sağlığına dikkat etmelisin. Ruh halinin çabuk değişmesi seni yıpratabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay bugün Terazi burcundan Akrep burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu sabah uyanmakta zorluk çekebilirsin. Ailenden alacağın destekle moralin yerine gelebilir. Bugünün akşamında ilişkilerinde zorluklar ve gerginlikler yaşayabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Kişisel bir bakım yaptırmak istiyorsan bugün Ay Venüs karesi etkinleşeceği için doğru bir gün olmayabilir. Genel anlamda koşullarından memnun olacaksın. Kadınlarla olan ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirsin. Tepkilerini kontrol etmekte bu akşam zorlanacağın durumlar söz konusu olabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Günün ilk saatlerinde yakın çevrenle olan ilişkinde kavgacı bir tavır sergilememeye özen göstermelisin. Saat 14:45 ile 15:57 arasında Ay boşlukta seyredecek dolayısıyla bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamalısın. Bu akşam sürekli bir değişiklik ve heyecan arayışında olabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay bu sabah Terazi burcundan çıkıp saat 15:57’de Akrep burcuna geçiş yapacak. Yönetici gezegenin Venüs ile Ay’ın karşıt açısının etkinleşeceği akşam saatlerinde aşırı duyarlı olabilir ve abartılı tepkiler verebilirsin. Bağımsızlık isteğinin artması partnerinle aranda ufak pürüzlerin artmasına sebep olabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Bu sabah Ay Terazi burcunda güne başlayacağız ancak saat 15:57’de Akrep burcuna geçiş yapacak. Ay burç değiştirdiği için dengesiz enerjiler söz konusu olabilir. Ay’ın Plüton ile yapacağı kare açının etkinleşmesiyle yıkıcı tutumlar sergilemeye açık olabilirsin. Bu konuda dikkatli olmalısın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Günün ilk yarısında çok kolay enerjiler yok. Buyurgan bir tavırda olman yakınlarınla aranda sorunların meydana gelmesine neden olabilir. Saat 14:45 ile 15:57 arasında Ay boşlukta seyredecek dolayısıyla bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamalısın. Akşam saatlerinde yönetici gezegenin Jüpiter ile Ay’ın olumlu açısı hoşgörünü ve fedakarlığını arttırıyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Bu sabah duygularını uç noktada yaşayabilirsin. Etrafındaki insanların huzursuzlukları senin de ruh halini etkileyebilir. Saat 14:45 ile 15:57 arasında Ay boşlukta seyredecek. Sonrasında ise Ay Akrep burcuna geçiyor. Daha kontrollü olmana neden olacak etkiler söz konusu olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Günün ilk yarısında psikolojik anlamda ılımlı ve dengeli bir yapıda olacaksın. İşinle ilgili konular öğleden sonra hız kazanıyor. Ancak günün ikinci yarısında sıradışı bir tutum sergileyebilir, beklenmedik çıkışlar yapabilirsin. Özgürlüğüne aşırı bir düşkünlük göstereceksin

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Dengeni sağlamakta zorlanacağın etkiler söz konusu. Gece uyumakta sabah ise uyanmakta zorlanabilirsin. Ay bugün burç değiştirip Akrep burcuna geçiyor. Uzaklardan alacağın bazı haberler duygusal anlamda hassaslaşmana sebep olabilir. Akşam saatlerinde çok daha iyimser bir tavırda olacaksın.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com