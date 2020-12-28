2021'in tırnak trendleri! En popüler nail art trendleri

2021 yılını nail art trendleriyle karşılamaya ne dersiniz? 2020'de oldukça popüler olan desenli ve renkli ojeler 2021'de de popülerliğini koruyacak. Özellikle geometrik şekil desenlerinin olduğu tırnaklar makyajın en önemli tamamlayıcısı olacak. İşte yeni yılda güzelliğinize ilham olacak nail art tırnak trendleri...



2021 tırnak modasında isterseniz renkler arasında ton geçişi yapın isterseniz emojilerle modunuzu yansıtın.

Her tırnağa farklı renk ve desenlerin uygulandığı nail art trendi 2021'de de devam edecek.

2020'de renkli French oldukça popüler hâle geldi. Bu trend 2021'de de devam edecek gibi görünüyor. French manikür hem klasik hem de farklı bir görüntü isteyenlerin kurtarıcısı oluyor.