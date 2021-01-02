2021'in en şık ünlüleri! Yeni yılda en çok konuşulan ünlülerin kıyafetleri

Ünlülerin yeni yıl kıyafetleri oldukça konuşuldu. Bülent Ersoy, Hande Erçel, Seda Sayan ve Hadise'nin kıyafetleri geceye damga vuran isimler oldu. Bazıları hayranlarından tam not aldı bazıları ise çok eleştirildi. Ama herkes ailesiyle hayranlarıyla en güzel dileklerini paylaştı.



Sen Çal Kapımı'nın başrol oyuncusu Hande Erçel O Ses Türkiye Yılbaşı programında giyindiği kıyafet hayranlarından tam not oldu. Kırmızı takımıyla ve güzelliğiyle ekranda göz kamaştıran Hande Erçel'in yeni yıl kıyafetine sosyal medyada da kısa sürede beğeni yağdı...

Ebru Gündeş, Hadise ve Ezgi Mola ise geceye siyah bir elbiseyle katıldı.

İbo Show'un 2021'e özel programına konuk olan Bülent Ersoy ve Seda Sayan kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Sevilen şarkıları seslendiren Hande Yener ise geceye siyah bir kıyafetle katıldı.

İşte ünlülerin 2021 fotoğrafları ve yeni yıl paylaşımları..