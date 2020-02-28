2020'nin rengi 'klasik mavi' için stil önerileri

Dolabınızın favorileri arasında yer alan “mavi” rengi modası geçmeyen renklerin başında geliyor. Özellikle Pantone merkezinin de 2020 yılının trend rengi olarak klasik maviyi seçmesinin ardından moda dünyasında birçok koleksiyonda karşımıza çıkıyor. Bazen gökyüzünü bazen de deniz rengini hatırlatan eşsiz renk mavi, dekorasyonda ve kıyafetlerde tercih edilen renkler arasında.

Ton sür ton veya denim parçalarla kombinlendiğinde bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Yaban mersini rengi olarak da bilinen klasik mavi, sadeliği ve sakinleştiriciliğiyle öne çıkıyor. 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında sıklıkla sergilenen klasik mavi, Gucci, Givenchy, Marc Jacobs, Salvatore Ferragamo defilelerinde ön plandaydı.

Kıyafetlerinize yeni sezon ile beraber renk katacak olan klasik maviyi tam anlamıyla stillerinde hissetmek isteyenler için işte size ALEM Dergisinde yer alan 5 stil önerisi…