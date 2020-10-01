2020'nin en popüler kahveleri

Dünya Kahve Günü her yıl 1 Ekim tarihinde kutlanıyor. Bugün birçok kişi sevdikleriyle kahvesini paylaştı ve birbirinden güzel kahve tariflerini denedi. 2020'de en sevilen kahve türlerini sizler için bir araya getirdik.

DALGONA KAHVESİ

Dalgona kahvesi bu sene çok popüler oldu. Kahveyi, şekeri ve suyu mikser yardımıyla krema kıvamı alana kadar çırpın. Karışımı sütün içerisine boşaltın. Kahveniz hazır. Afiyet olsun.

YEŞİL KAHVE

Sağlığa faydalı olmasıyla bilinen yeşil kahve de son yıllarda çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

TÜRK KAHVESİ

Kahvede bazı klasikler asla değişmez. Bunlardan biri de elbette Türk kahvesi.

FRAPPUCCİNO



Frappuccino kafelerde en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Sert kahve, süt, vanilya ve kremadan yapılan bu kahve buzla servis ediliyor.

KAFEİNSİZ KAHVE

Sıcak su eklenerek yapılan hazır toz kahve tüketiminin artması ile kafeinden arındırma işlemi de daha yaygın hale geldi.