2020'nin beslenme trendleri

Beslenme ve diyet konusu artık en çok konuşulan sağlık konularının başında geliyor. Zira her hastalığın birçok sebebi beslenme ürünlerine dayanıyor. Dolayısıyla günlük hayatta tüketilen besinlerin ne işe yaradığını bilmek gerekiyor. Alem Dergisinde 2020 yılında beslenme trendleri hakkında açıklamalarda bulunan Diyetisyen Zeynep Çapay, beslenme ve diyet ürünlerini 5 ana başlıkta değerlendirdi. Buna göre hayatımızda önemli değeri olan besinler şu şekilde sıralanıyor:

1- SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Hayvansal gıdaların azaltılması birçok hastalığı önlüyor; bazı hastalıkların tedavisinde de bitkisel beslenme tedavileri uygulanmaya başladı. Özellikle hayvansal süt ve süt ürünleri yerine bitkisel süt ve süt ürünlerini bu sene daha çok konuşacağız. Market raflarında badem sütü, Hindistan cevizi sütü, soya sütü gibi alternatif bitkisel süt ve süt ürünlerini göreceğiz.

2- VEGAN VE VEJETARYEN BESLENME

Vegan beslenme yerine bitki bazlı bütünsel beslenme demek daha doğru olacaktır. Son dönemde popüler olan The Game Changers belgeseli ile özellikle sporcularda bitki bazlı beslenmenin önemi daha da artacak; birçok kişi beslenmesinde hayvansal kaynakları azaltıp bitkisel besinlere yönelecek gibi görünüyor.

3- PROBİYOTİK Mİ PREBİYOTİK Mİ?

Büyük bir sektör haline gelen probiyotik takviyeleri kullanmak tek başına yeterli değil. Özellikle bağırsaktaki bakteri floramızı düzenlemek için life, bitkisel beslenmeye yani daha özel anlamda prebiyotik özellikteki gıdalara ihtiyaç bulunuyor. Probiyotik sağlık alanında önemini koruyacak fakat sağlıklı bakteri ortamı yaratan ve besleyen besinler yani prebiyotiklere daha çok önem vereceğiz.

4- BEYİN VE BAĞIRSAK İLİŞKİSİ

Yanlış beslenme ve stresin bağırsak sistemimizi ve bu etkileşim ile beyini de etkilediği artık biliniyor. “Leaky gut” olarak bildiğimiz geçirgen bağırsak sendromu hastalığı gibi bu sene “leaky brain sydrome” yani “geçirgen beyin sendromu” kavramını da duyacağız. Özellikle beyin ve bağırsak geçirgenliği konuları ve araştırmaları bu sene daha çok konuşulacak gibi görülüyor.

5- ORGANİK SEBZE VE MEYVE

Tarım ürünlerinde kontrolsüz kullanılan ilaçlar toprağın yapısı bozmakla beraber ürünlerde de pestisit kalıntılarına neden olmakta. Özellikle toplumda sıkça görülen alerji vakıaları, gıda hassasiyetleri, sindirim problemleri, kanda, vücutta toksik yük ve ağır metal oranının artması sebze ve meyve alırken organik ürünlere yönelmemize ve yıkarken daha dikkatli olmamıza neden oluyor. Fakat oldukça pahalı olan organik tarım ve iyi tarım ürünlerinin önemi arttıkça, ulaşılabilirliği de artacak gibi görünüyor.