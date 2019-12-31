2020'de yengeç burcunu ne bekliyor? İşte sürprizler

Kendinize olan güvensizliğiniz işinize yansıyarak başarılı iş çıkarmamanıza neden olur. En iyi yaptığınız iş de dahi ertelenmeler ve görünmeyen engeller yüzünden uzun vadede halletmek zorunda kalabilirsiniz. Aşırı sorumluluğunuzdan dolayı sürekli dünyanın bütün yükünün sizin üstünüzde olduğunu hissedersiniz. Maddi anlamda dikkatli olunması gereken bir yıl geçireceksiniz. Bazı ihmallerden kaynaklanan kayıplara karşı önlemler almalısınız. Her koşulda zorluklara göğüs gerebilen biri olduğunuzu yeniden hatırlamalı ve eski gücünüzü toplamalısınız. Aklına ve sevgisine güvendiğiniz birinden fikir almalı ve o kişinin söylediklerini beyninize yazarak kendinize yeni bir yol haritası çizmelisiniz. Çalışma hayatınızda dikkatler sizin üzerinizdedir. Olumlu yaptığınız her davranış övgü getirirken yapacağınız en küçük hata da çok fazla göze batabilir. İş hayatınızda ki rakipleriniz sizi adeta göz hapsine alarak tüm kusurlarınızı ortaya çıkarmaya çalışırlar. Sizde bunun bilincinde olarak hatasız ilerlemeye çalışmalı ve işlerinizi ihmal etmemelisiniz. Özellikle de Eylül/ Kasım arası Mars geri hareketi nedeni ile kavga çıkaran, eril bir enerji içinde kendiniz gibi davranamazsınız. İçinizden fışkıran sert enerjiyi yumuşatmaya çalışmalısınız aksi takdirde döner dolaşır ve size geri döner. Gereksiz uğraşılara kendinizi kaptırma, spekülasyon, kumar veya benzeri risk içeren konular yüzünden para kaybetme gibi durumların yaşanmaması için temkini elden bırakmamalısınız.

AŞK HAYATI VE EVLİLİK

Aile kavramına aşırı önem veren yengeçler son yıllarda Pluton ve Satürn olumsuz etkileri sebebi ile ilişkilerinde bir hayli yıprandılar. Yengeçler alıngan ve eleştirici yapısı ile partnerini çok fazla eleştirebilir ama bunun altında ayrılma düşüncesi yatmaz. Boşanmanın düşüncesine dahi karşı olan bazı yengeçler eşlerinden gelen talep üzerine mecburen de olsa ayrılma kararı almak zorunda kaldılar.

17 Şubat 10 Mart 2020 de Balık burcunda geri harekette bulunacak olan Merkür gezegeni dost burcunuzda bulunan Neptün gezegeni ile iki kez kavuşum yapacak ve birçok Yengeç burcunu çekildikleri kabuklarından dışarı çıkaracak. Bekar yengeçler aşka hazır olun. Neptün gezegeni size hayallerinizde ki gibi aşkı getirebilir.

YENGEÇ 23 HAZİRAN/ 22 TEMMUZ

Yönetici Gezegeni: Ay

Elementi: Su

Niteliği: Öncü

Rengi: Beyaz, gümüş, mor

Taşı: Selenit ve yakut

Uğurlu gününüz: Pazartesi

Uğurlu sayınız: 2

Yıl sonuna kadar bekar veya başından evlilik geçmiş birçok yengeç yeniden evlilik kararı alarak nikah masasına oturacak ama evlilik kararını alana kadar ilişkinizi birçok yönden gözden geçirecek ve ağzının yeniden yanmaması için temkini elden bırakmayacaksınız. Satürn, pluto ve Jüpiter gezegeni yıl boyunca olumsuz açı yapacak fakat Uranüs ve Neptün gezegeni de can kurtaran gibi son dakika da yardım edecek. Siz iyiliğe yüzünüzü döndüğünüz sürece hayallerdeki gibi bir aşk yaşayabilir süre gelen ilişkinizdeki sorunları isterseniz ortadan kaldırabilirsiniz.

İlişkilerde kıskançlığın ve iplerin sürekli olarak elinizde olmasını istemenizin zararlarını geçmiş yıllarda gördüğünüz için karşılıklı güvene yüzünüzü dönerek daha yapıcı olacaksınız.

9 Eylül / 14 Kasım arası kare burcunuz Koç da geri harekette bulunan Mars sizi gerginleştirebilir fakat bu süreci kolay atlatabilmek adına sağduyulu ve sabırlı davranmalısınız.

29 Eylül itibarı ile Satürn gezegeni gereken acı dersleri vermeyi tamamlayıp zıt burcunuz oğlağı terk ediyor. Satürn gezegeninin olumsuz açılarının bitmesi ile sorumluluklarınızın bilincinde davranacak yeni bir benlikle ilişkinize odaklanacaksınız.

Eşi ile ayrılık kararı alan fakat bunu yürürlüğe koymayan yengeçler ise evliliklerine yeni bir şans vermek isteği ile eşleri ile ortak karar alarak aşk ve evlilik hayatlarını kurtarmak adına karşılıklı olarak ellerinden geleni yapacaklar.

SAĞLIK

Birçok konuda olduğu gibi sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreçtir. Özellikle de Mars geri hareketi sebebi ile Eylül ayından Kasım sonuna kadar aşırı sinirli hissedişleriniz sağlığınıza da zarar verebilir. Acele davranışlarınız sakarlık ve kazalara da yol açabilir. Ayrıca yıl boyunca mide, dişler ve romatizmal sorunlarla başa çıkmanız gerekecektir.

AİLE

Duygusal düşünceler öne çıkar, mantıksal düşünemezsiniz. Yaşadığınız sıkıntıları, hissettiklerinizi aile fertlerinize açıklamaya çalışır tam olarak doğru cümleleri de kuramazsınız. Herhangi bir uyarı karşısında önce geri çekilir daha sonra ise kendinize olan bir saldırı gibi algılayarak ruh halinizi gelgitli bir hale sokarsınız. Kendinize tam olarak güvenemez en azından yakınlarınızın daha duygulu davranmasını beklersiniz. Bunun gerçekleşmesi için siz de başkalarının derinliklerine inmeye çalışmalısınız.