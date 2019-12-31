2020'de terazi burcunu ne bekliyor? İşte sürprizler

2020 yılı sizi mesleki anlamda bir parça zorlayabilir. Yazılı anlaşmalar ve imza atmanız gereken konularda bazı sorunlar ortaya çıkar. Dikkatinizi vermemenizden kaynaklanan problemler uzun süre uğraşacağınız sorunlara yol açacağından notlar almalı ve bugünün işini yarına bırakmamalısınız. İş hayatınızda küçücük bir ayrıntının gözünüzden kaçması, uzun zaman yaşanacak sorunları başlıca kaynağı olabileceğinden yaptığınız iş basit dahi olsa tüm dikkatinizi işinize vermelisiniz. Özellikle de Eylül/ Kasım arası iş arkadaşlarınız, patronlar, ortak iş yaptığınız kişiler sizi duymuyor gibi umursamaz davranabilirler. Kendinizi ifade etmeye çalıştıkça hiç farkında olmadan gereksiz ve sizi zorlayacak tartışmaların içine girebilirsiniz. İş yaptığınız kişiler yüzünden dalgınlaşabilirsiniz aranması gereken kişiler unutulur, mailler yanlış yere gider, beklediğiniz haber gelse de gözleriniz örtülmüşçesine siz göremezsiniz. Dilinize sahip olmanız gereken bu süreçte söylediğiniz sözler yanlış anlaşılarak ya da üstüne olmadık eklemeler getirilerek iş yerinizde birçok dedikoduya da sebep olabilir. Borca girmek ve mülk almak için de hiç olumlu bir zaman dilimi değildir. Eş ve ortağın yaptığı akılsızlıklar yüzünden de kendinizi birçok borcun içinde bulabilirsiniz. Yıl boyunca ödediğiniz her şeyin faturalarını da saklamalısınız. Ödediğiniz halde ödenmemiş görünen borçlar yüzünden can sıkıcı durumlar yaşanabilir.

AŞK HAYATI VE EVLİLİK

Romantizm denilince akla Terazi burcu gelir ve yönetici gezegeniniz Venüs aşk konularında ve evlilikte de oldukça yapıcı biri olmanızı sağlar. Zodyağın flörtçüsü olarak tanınmanıza rağmen aslında sadakate çok fazla önem verirsiniz. Aşık bir terazi partnerini büyülü düş bahçelerine sadece gidiş bileti ile götürecek niteliklere sahiptir. Fakat son yıllarda Satürn, Pluton ve Düğümlerden aldığınız olumsuz açılar nedeni ile adeta kişilik değiştirmişçesine sertleştiniz ve depresyona yatkın oldunuz. Eski neşeli, yumuşak başlı ve aşk’ ı önceliği olarak gören terazilerden eser kalmadı. Maddi konuları öne çıkardınız ve aşk konusu da dahil olarak her konuda daha sağlamcı olmaya çalıştınız. Ama sevgi ile beslenen biri olduğunuzu unuttunuz.

Terazi 23 Eylül / 22 Ekim

Yönetici Gezegeni: Venüs

Elementi: Hava

Niteliği: Öncü

Rengi: Açık pembe, turkuaz ve mat renkler

Taşı: Opal

Uğurlu gününüz: Çarşamba

Uğurlu sayınız: 9

Yönetici gezegeniniz Venüs 13 Mayıs/ 25 Haziran arası ikizler burcunda geri harekette olacak. Venüs büyük aşkların 2020 de yanı başınızda olacağını fısıldıyor. Uzun yıllardır hasretini çektiğiniz sırılsıklam aşık olma hayaliniz gerçek olabilir.

Aşk sizin tüm olumsuz duygularınızı silip süpüren yegane duygu olduğundan partnerinize sizinle sürülen hayatın cennetten farksız olduğuna düşündüreceksiniz. Söz, nişan gibi durumlar yaz aylarına damga vuracak ve yıl sonunda da birçok terazi nikah masasına oturacak.

29 Eylül’den itibaren Satürn dost burcunuz Kovaya geçiş yaparak sizi hayata dair her konuda ve özellikle bekar terazileri ilişkiler konusunda desteklemeye başlayacak. Satürn desteği sayesinde eski gücünüzü toplayacak ve yıllardır yara haline gelen tüm konuları ele alarak sonsuzluğa yolcu edeceksiniz.

Öte yandan Transit Mars zıt burcunuz koç’ da 9 Eylül/ 14 Kasım arası geri harekete başlayacak ve evli terazileri bir hayli hırçınlaştıracak. Eşinize karşı içinizde biriken olumsuz duygular saklandıkları yerden çıkacaklar ve hiçbir şeyi kaybetmekten korkmayacaksınız. Seviyorsan benim için bir şey yap, ilişkimize emek ver talebini eşinizden isteyecek ve ilişkinin devamı için artık sen baş roldesin diyeceksiniz.

SAĞLIK

Hayatınızda yaşadığınız bazı sorunlar yüzünden enerjiniz düşebilir ve kendinizi oldukça halsiz hissedebilirsiniz. Sürekli hareket halinde bulunan sinirleriniz yorgunluk ve depresyona neden olabilir. Ayrıca eski bir sağlık sorununuzun yeniden nüksetmesi de canınızı sıkabilir. Dişler, kemikler, hassas sinir sistemi veya bağırsaklarınıza yönelik bazı sağlık sorunları da yıl boyu ortaya çıkabilir.

AİLE

Bu süreçte ailenizle alakalı bazı sorunları çözüme ulaştırmak istersiniz. Özellikle de kardeşlerinizle yaşadığınız sorunlar ve ilişkileriniz de ki ilgi ve sevgiye dair eksiklikler, hatalar, gün yüzü gibi ortaya çıkar siz de mantığınızı kullanarak mutlak çözüme ulaştırırsınız. Sizi sıkan, üzen herhangi bir konu da kendinizi daha rahat ifade ederek derdinizi paylaşmanız gerektiğinin bilincinde olursunuz. Siz kendinizi açık olarak ortaya koyduğunuz için ailenizden de özellikle mayıs ayından itibaren destek gelecektir.