2020'de oğlak burcunu ne bekliyor? İşte sürprizler

Burcunuzda uzun yıllardır transit geçiş yapan Pluton son iki yıldır Satürn ve Güney ay düğümü ile birlikte birçok sınavdan geçtiniz. 2020 yılında Jüpiter gezegeni de burcunuzdan transit geçiş yapacak. Özellikle Eylül ayına kadar Jüpiter desteği işlerinizle alakalı bazı başarılar ve maddi imkanlar getirebilir. Zor işlerinizi bu sürece kadar halletmeye çalışın çünkü Ağustos ayından itibaren Mars gezegeninin kare açısına maruz kalacaksınız üstelik Mars geri harekette de bulunacağından Kasım sonuna kadar bazı zorluklar sizi bekliyor olacak. Önemsemediğiniz bunu ihmal edersem hiçbir şey olmaz dediğiniz her şey başınıza öyle sorunlar açabilir ki işin içinden çıkamaz bir hale gelirsiniz. İş yaptığınız kişiler, ortaklarınız, patronlarınız hatta sizin altınızda bulunan herkes karşınıza geçebilir ve size darbe vurmak için bazen tek tek bazen de toplu olarak üstünüze gelebilir. Yapmayı planladığınız işler engellenir, gecikir, sürünceme de kalır. Yarım kalan ne kadar işiniz varsa da onlarda ortaya çıkar, üstelik patronunuzun gözüne batar. Tuttuğunuz önemli notlar, bilgisayarınızda ki bilgiler, şifreleriniz, kısaca işe dair önemli ne varsa hepsi elinizden kayıp gidebilir. Bu süreçte kendinizi ve fikirlerinizi kabul ettirme adına insanların üzerine gidip onları fazla zorlamanızdan kaynaklanan sorunlar da yaşamanız olasıdır. Yükselen egonuzla sürekli olarak takdir görmek ister bunu göremediğiniz de ise sinirli bir yapıya bürünürsünüz. Siz kimi takdir ediyorsunuz bu soruyu kendinize net bir şekilde sorabilirseniz aslında hatalarınızı anlayabilirsiniz.

Aşk hayatı ve evlilik

Burcunuzda transit geçiş yapan Pluton, Satürn ve güney ay düğümüne Jüpiter gezegeni de eşlik etmeye başladı. Soğuk ve duygularını içinde yaşayan Oğlaklar daha tutkulu ve aşkı derinden yaşama isteği içinde olacağınız bir yıl geçireceksiniz. Aşkı yaşamaya geç kaldığınızı düşünerek acele edecek ve partneri derinden tanıma isteğinizi geri plana atarak ilişki içinde birbirimizi tanırız düşüncesinde olacaksınız.

Oğlak 22 Aralık / 21 Ocak

Yönetici Gezegeni: Satürn

Elementi: Toprak

Niteliği: Öncü

Rengi: Siyah, mavi

Taşı: Lal, ametist, granat, sarı yakut.

Kısıtlayan, engelleyen, önünüze setler çeken yönetici gezegeniniz Satürn gezegeni 29 Eylül 2020 de yüzleşmelerini bitirdikten sonra burcunuzu terk edecek. Kendinizi daha özgür ve aşka aşık hissetmeye başlayacaksınız. 9 Eylül/ 14 Kasım tarihlerinde koç burcunda geri harekette olan Mars gezegeni ise tutkulu bir aşkın temellerini atacak. Kalbiniz deli gibi atacak, ayaklarınız yerden kesilecek ama Mars gezegeninin rutinin üzerinde kavgalara ve kıskançlıklara neden olabileceğini de aklınızda tutmanız gerekiyor.

Büyük söz söylediğiniz başkalarında eleştirdiğiniz tüm hataları 2020 de yapmaya adaysınız. Sizden tamamen farklı birine aşık olmanız sebebi ile çevreniz ve ailenizde aşkınızın karşısında olabilir. 20 Ekim itibarı ile partnerinizle olan sorunlarınıza nokta koyacaksınız. İkinizde birbiriniz olmadan yaşamın anlamsız olduğunu fark ederek uzlaşıcı davranacaksınız. Tüm sorunlara rağmen ayrılmadığınızı gören aileniz de partnerinizi kabul ederek daha fazla üzülmenizi istemeyecekler. Aile desteğini de alan birçok Oğlak burcu Jüpiter gezegeninin sayesinde kendilerini nikah masasında bulabilir.

Evli oğlaklar için de 2020 tamamen tamir ve fedakarlık yılı olacak. Boşanma yatkınlığı olmayan oğlaklar birkaç yıldır evliliklerinde yaşadıkları sorunlar yüzünden bazen içlerine kapanırken bazı durumlarda sonuna kadar haykırdılar.

Eşinizin sevgisinin kalıcı ve saf olduğunu yeniden fark ederek barış çağrısı yapan siz olacaksınız. Artık daha samimi ve aşkını sunmaktan kaçınmayan davranışlar içinde olacaksınız.

Sağlık

Yaşayacağınız sağlık sorunlarınızı aslında negatif hissedişlerinizle kendinizin yarattığınızı fark edebilirseniz sağlığınızda iyileşmeler görülecektir. Yıl boyu üreme organları, dişler ve kemikler bazı sorunlar çıkarsa da her şeyden önce moralinizi yüksek tutun ve hızla iyileşmek için tüm yolları deneyin.

Aile

Bugüne kadar bilinmeyen sizden saklanan sır ya da ailenizde ki olumsuz olaylar herhangi bir araştırmaya girmeseniz dahi birileri tarafından söylenerek gizli saklı olan her şeyi öğrenmeniz sağlanır. Bu öğrenilen sırlarda ruhsal olarak sıkılmanıza ve bocalamanıza sebep olur. Fakat olayı açıklığa kavuşturabilmek adına neden, nasıl, niçin sorularını sorarak büyük araştırmalara girmenizi sağlar. Bu süreç de eş, ortak ya da bakmaya yükümlü olduğunuz kişilerin maddiyatlarında artış olur. Sizde bu süreç içinde bu kişilerin maddiyatından faydalanırsınız.