2020'de kova burcunu ne bekliyor? İşte sürprizler

Düşünme, sonuca ulaştırma kapasiteniz artar. Duygularınızı kenarda bırakarak mantıklı davranarak doğru sonuçlara ulaşırsınız. Sorunlara kısa sürede çözüm bulan yapınızla etrafınızda hayranlık uyandırabilir zekanız nedeni ile övgü alabilirsiniz. Eğitim, öğrenim gibi konular öne çıkar, eksikler giderilir. Daha önceleri öğrenmekte zorlandığınız her konu şimdi kendiliğinden yoluna girer. Neye ihtiyacınız olduğunu ve eksik yönlerinizi tarafsız bir gözle değerlendirebilirsiniz. Hayatınızdaki iş ve maddi konuları ele alarak tüm dikkatinizi hedeflerinize çevireceksiniz. Çalışma hayatınızda sizi engellediğini düşündüğünüz ne varsa değiştirecek veya tamamen yeni bir forma sokarak daha faydalı bir hale getirmeye çalışacaksınız. Birlikte iş yaptığınız kişilerden ve üstelerinizle ilişkiler iyi bir şekilde gelişir ve karşılıklı dayanışma içerisinde ilerleyebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz paraların ve mirasların da bu süreçte elinize geçmesi olasıdır. Patron yada işçi olmanız hiç fark etmez birlikte çalıştığınız herkesten fayda ve bereket görürsünüz. Uzun zamandır işsizlik problemi yaşayanlar bu süreçte kendilerini olumlu olarak ifade ettikleri için kolaylıkla iş bulabilirler. Pürüzlü giden her şeyi artık sonuçlandırmak isteyecek ve yapılandırdığınız durumun sizin lehinize olduğunun farkına varabileceksiniz.

AŞK HAYATI VE EVLİLİK

2020 gezegenlerin bol Retro (geri hareket) yaptığı bir yıl olacak. Birçok burcun yaşamını zorlaştıran Retro hareketli gezegenler size aşkı doruklarda yaşamayı, evliliği ve daha birçok şeyi getirecek. Kovalar evlilik fikrine çok sıcak bakmazlar özgürlük onlar için her şeyden çok daha fazla önemlidir.

Kova 22 Ocak / 19 Şubat

Yönetici Gezegeni: Uranüs, Satürn

Elementi: Hava

Niteliği: Sabit

Rengi: Koyu mavi, mora dönük siyah

Taşı: Turkuaz, akuamarin, lapis

Evliliğe razı olması için ortada büyük bir aşk ve kaybetmekten korktuğu partneri varsa razı olur. Arkadaşlık ve aşk ilişkileri zaman zaman birbirine karışan kovalar partnerlerinin de en yakın dostu olmasını arzular. Yeni yılda aşk konusunda geçmiş yıllarda yaşadığınız hüsranları adeta bir ders olarak kabul edecek ve yeni bir ilişkide eski hatalarından sıyrılarak devam etmeye çalışacaksınız. Son yıllarda istediğiniz gibi bir aşk yaşamanız olmadı. Mantığınız ve duygularınız birbirine karışarak karşı tarafa ne hissettiğinizi dahi tam olarak bilmediniz. Dolayısı ile 2019 sizin için aşka dair beklentilerinizi azalttığınız bir yıl oldu.

Evli kovalar da eşlerinin anlayışsız ve basit bir olayda kıyametler koparan hırçın tavırları yüzünden soğuk tavırlar sergilediniz. Gitmek de zordu sizin için kalmakta…

Yeni yılla birlikte karşılıklı olarak ilişkinizi onarmaya çalışacaksınız. Eşinizde, siz de yuvanızda huzuru yeniden inşa etmenin mutluğunu her an derinden hissedeceksiniz.

13 Mayıs 25 Haziran arası dost burcunuz ikizlerde Retro hareket yapacak olan Venüs gezegeni geçmişten tanıdığınız biri ile ayaklarınızın yerden kesileceği bir aşk yaşamanıza neden olabilir. Fiziksel çekimin yanı sıra her konuda uzun konuşmalar yapabileceğiniz partneriniz hayatınızın vazgeçilmezi olacaktır. 9 Eylül 14 Kasım tarihlerinde Mars gezegeni koç burcunda geri gidecek ve size büyük bir cesaretle evlilik kararı almanıza fayda sağlayacak.

14 Ekim/ 20 Kasım arası ise Merkür gezegeninin geri hareketi ve Akrep burcundan iki kez geçiş yapması; evli kovaların ilişkilerine başkalarının karışmasını ve bu durumun doğuracağı tatsızlıklar yüzünden biraz sorunlu bir dönem geçirmelerine sebep olacağından daha temkinli ve sağduyulu olmaları gerekir.

SAĞLIK

Transit Uranüs gezegeninden aldığınız kare açı nedeni ile boyun, boğaz, hormonlar, insülin direnci gibi hastalıklara yatkın olduğunuzdan basit gibi görünen sağlık sorunlarınızda da mutlaka doktora gitmeli ve uygun tedavi yollarını bulmalısınız. Jüpiter gezegeninden aldığınız açılar nedeni birkaç yıldır kilo alma eğiliminizde arttı Mart ayından itibaren diyete başlayabilir ve fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

AİLE

Yıl boyu özel ve aile hayatınıza odaklanırsınız. Bu tip konularla alakalı planlar yapar, aile bireylerinizin ihtiyaçlarını kollamaya başlarsınız. Ebeveynlerinizin sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışırsınız. Şu an yaşadığınız olayların, hayatınızda olan ve geride bıraktığınız kişilerin geçmişinizle olan bağlantılarını daha kolay çözersiniz. Ayrıca bu süreçte yakınlarınızda sizden yaşça büyük kişilerin sayısı fazlalaşır. Onların tecrübelerinden faydalanır, sohbet etmekten keyif alırsınız.