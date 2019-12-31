2020'de kova burcunu ne bekliyor? İşte sürprizler

Yılın en yoğun açılara maruz kalacak burçlarından birisiniz. Bu nedenle her konuda olduğu gibi maddi ve iş konularında da temkinli olmanız gereken bir yıl olacak. Yine de arada bazı gezegenler nefes almanızı sağlayacak fırsatlar sunacak. Bunlardan bir tanesi de Venüs gezegeni olacak. 13 Mayıs 2020 de İkizler burcunda geri hareketine başlayacak olan Venüs 25 Haziran da ileri harekete geçecek. Bazı burçları olumsuz etkileyecek olan Venüs geri hareketi size birçok konuda olduğu gibi mesleki anlamda da olumlu etkileyecek. Tüm yıl boyunca gergin açılarda alacağınız için Venüs gezegeni transitini nefes alma dönemi gibi düşünmelisiniz. Bu süreç hayata dair çok önemli haberlerin alınacağı bir zamanı işaret eder. Beklediğiniz ya da beklemediğiniz hayat boyu hatırlanacak önemli haberler sizi mutlu edecek şekilde gündeme gelir. Bilgi, öğrenim, öğretim ve medya konuları gündeme gelir. Venüs geri hareketi masraflarınızı arttırabilir cömert yapınız sebebi ile hesap bilmeyen harcamalarda bulunabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte yeni bir araba alımı da gündem de olacaktır.

Koç 21 Mart/ 20 Nisan

Yönetici Gezegeni: Mars

Elementi: Ateş

Niteliği: Öncü

Rengi: Kırmızı

Taşı: Elmas

Uğurlu gününüz: Salı

Uğurlu sayınız:9

AŞK HAYATI VE EVLİLİK

Yöneticiniz Mars size cazibe, cinsellik ve bolca tutku katarak her konuda önder yapar. Aşk konularında hiç kimseden etkilenmeden kalbinin sesini dinleyen yapınız 2020 de değişimler gösterebilir.

Satürn, Pluton ve düğümler Oğlak burcundan son iki yıldır önemli açıları ile sizi değiştirmeye devam ediyor. 2019 Aralık 2020 Aralık arasında Jüpiter gezegeni de kare burcunuz olan oğlak’ dan Pluto ve Satürn gezegenine eşlik edecek.

Hayata karşı duruşunuzda yaşayacağınız değişimler aşk konularında da değişim göstermenize ve çok çabuk depresyona teslim olmanıza sebep olabilir.

Yaşam sevinci ile dolu ve başınıza ne gelirse gelsin depresyona teslim olmayan yapınız sarsılabilir ve daha sağlamcı olmaya çalışırsınız. Aşk konularında duygularınız ve mantığınız çelişmeden ikisini bir arada yürütmeye çalışmanız bunun her zaman mümkün olamayacağını size hatırlatacaktır. Aşık olduğu zaman ateşlerde yanan ve partneri için kendini ateşe atabilen koçlar 2020 yılında ateşe atlamak yerine ateşi zarara uğramadan söndürmenin yollarını aramak zorundalar.

9 Eylül 14 Kasım aralığında yönetici gezegeniniz Mars burcunuzda geri harekete başlayacak. İlişkilerde suların ısınacağı kolaylıkla öfkeye kapılabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Eski ilişkilerinizin de gündeme geleceği bu süreçte bazı koçlar eski sevgililerine dönüş yapabilir. İlişkileri uyum içinde devam eden ve hiçbir şekilde geçmişe dönmek istemeyen koçlar ise eski partnerlerinin yeniden iletişime geçmeleri yüzünden zor durumlar yaşayabilirler. Bu süreci kolay atlatmanın yolu ilişkinizde mutlu olduğunuzu ve geçmişe dönmek istemediğinizi kesin bir dille anlatabilmenizdedir.

Yıl boyunca ilişkinizle alakalı yıllarca içinizde biriktirdiğiniz her şey dışarı akmaya başlayacak.

Koç burçlarının vurdumduymaz olduğunu, içlerinde hiçbir acıyı biriktirmediğini aklına eseni söylediğini ve ilişkilerde dominant olduğunu düşünebilirsiniz. Hatta evliliğe yatkın olmadıklarını da düşünenlerde çoğunluktur fakat bu büyük yanılgıdır. İlişkisinde evliliği düşünüyor ve hayaller kuruyorsa bu durumu da partneri evlilik konusunu açmazsa umursamaz görünür.

Mars geri hareketi evli_ bekar tüm koçların içinde uzun yıllardır uyuyan korkusuz şövalyeyi uyanışa geçirecek. İlişkisinde olumsuz giden ne var ne yoksa adeta haykırarak talep edecek.

Tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılında Venüs ve Mars geri hareketi birçok koça evlilik teklifi getirebilir.

SAĞLIK

Sağlık olarak kare burcunuz oğlaktan aldığınız olumsuz açılar sebebi ile oldukça hassas bir yıl geçireceksiniz. Dişler, kemikler, romatizmal sorunlar ve üreme organları ile alakalı bazı problemler söz konusu olabilir. 9 Eylül 14 Kasım tarihi ise Mars gezegeninin Koç burcunda geri hareketi nedeni ile ufak tefek kazalara ve operasyonlara açık olacağınızdan basit sağlık sorunlarınızı dahi önemseyin ve doktor korkunuzu yenerek önlem almaya çalışın.

AİLE

Ebeveynleriniz bazı sağlık sorunları nedeni ile sizi yıl boyu üzebilir. Kardeşlerinizin ailenize karşı duyarsız davranışları sebebi ile en fazla sorumluluğu siz üstlenmek zorunda kalırsınız. Önce duyarlı olmaları konusunda iyilikle uyarırsınız fakat iyi sözlerinize rağmen hala aynı şekilde davranmaya devam ettikleri için diliniz sertleşir ve onları sert bir şekilde silkeleyerek ebeveynlerinize karşı sorumluluk duygusu içinde davranmalarını sağlarsınız.