2020'de en çok vintage ve bohem tarzı gelinlikler tercih edildi

Pandemiden dolayı düğünler biraz buruk geçse de gelin adayları en güzel gelinlik için araştırma yapıyor. Peki, bu sene hangi gelinlikler moda? 2020'nin gelinlik modelleri arasında en çok tercih edilenler bohem ve vintage tarzı gelinlikler olduğunu söyleyen gelinlik tasarımcıları, gelenekselliği modern görünümle birleştirdiklerini söyledi.

Adana'da bir gelinlik ve abiye markası kurucusu ve tasarımcısı Derya Demir, bu yıl bohem ve vintage tarzı gelinliklerde kullanılan balon kolun en çok ilgi gören modellerden olduğunu belirtti.

Özgün tasarım eseri gelinlik ve abiyeleri, Türkiye’de 4 mağaza olmak üzere başta Ortadoğu, Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya pazarladıklarını kaydeden Demir, tasarımlarında geleneksel köklerden hiç kopmadıklarını, günümüze de cevap veren özgün ürünler ortaya koyduklarını anlattı.

BOHEM VE VİNTAGE TARZINI YANSIYAN GELİNLİKLER MODA



Demir, 2020 sezonunda uzun balon kol gelinlik modeli ile modern dokunuşlarla hazırlanmış nostaljik gelinliklerin oldukça ilgi gördüğünü söyledi. Bohem ve vintage tarzı gelinliklerde kullanılan balon kol 2020 sezonda en çok ilgi gören modellerden biri olduğunu belirten Demir, “1980’li yılları anımsatan balon kol gelinlikte karşımıza çıkan 3 boyutlu çiçek detayları ile geleneksel detaylarla, modern bir görünüm elde ediliyor.” dedi.