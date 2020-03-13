2020'de bu renkler yaza damga vuracak! 2020'nin trend İlkbahar-Yaz renkleri

2020 İlkbahar-Yaz sezonunda neler moda? Modayı takip edenler 2020 İlkbahar-Yaz sezonu kıyafetlerini arama motorlarında sorguluyor. Moda dünyasında renkler ve tasarımlar her dönem değişiyor. Özellikle 2020'nin İlkbahar-Yaz sezonu renkleri merak edenler Paris ve Londra Moda Haftası'nda öne çıkan tasarımları araştırıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de canlı renkler vitrinleri süsleyecek. Yine sade ve şık olan elbiseler popüler olacak. 2020 ilkbahar-yaz sezonunda moda renkleri saks mavisi, klasik mavi tonları ve fuşya sezona damga vuracak.





Moda sürekli değişse de bazı modeller ve renkler yerini daima koruyor. Çizgililer, doğal elyaf ve dokulu kumaşlar, şıklığı ve zarafeti ile 2020 İlkbahar-Yazı'nın en belirgin trendleri arasında yer alacak. Fuşya, saks mavisi, narçiçeği ve toprak tonlar 2020'nin yeni trend renkleri arasında yer alıyor. Sonbahar-Kış döneminin popüler tasarımları olan puantiyeler ve hayvan desenlerini yazın da kombinlerde görmeye devam edeceğiz. Tropik esintiler, yeşilin en güzel tonlarıyla gündelik görünüme renk katıyor. Bermuda şortlar, çiçekli gömlek elbiseler, çizgili ve fitilli örme elbiseler, kargo pantolonlar, detaylı jeanler vitrinlerde yerini alacak. Birbirinden iddialı renklerle 2020 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’na hazırlanan markalar moda dünyasına damga vuracak. 2020 ilkbahar-yaz modasında rengarenk kimonolardan, tuniklere, desenli pantolonlara, nakışlı elbiselere ve şortlara kadar bir çok kıyafet dolaplarda yerini alacak.

Aksesuar anlamında ise 2020 İlkbahar-Yaz trendleri arasında halka küpeler, uzun kolyeler, inciler, büyük zincir kolyeler, tek küpeler, taşlı/zincirli ayakkabılar yer alıyor. 2020 yılında ayakkabıda da “sade ama şık” akımı ön planda. Taşlarla, incilerle, fiyonklarla, kurdeleler, dantellerle veya minik detaylarla süslenmiş ayakkabılar vitrinlerde yerini aldı. İşte öne çıkan İlkbahar-Yaz modası renkleri...