2020'de başak burcunu ne bekliyor? İşte sürprizler

Zorlu geçen yıllardan sonra nefes alacağınız, yaralarınızı sarma fırsatları yakalayacağınız oldukça güzel bir yıl sizi bekliyor. Oğlak burcundaki güçlü gezegen stelyumu ve Uranüs sizi yıl boyu destekleyerek yılın en şanslı burçlarından biri olmanızı sağlayacak. Yeni girişimlere başlamada büyük kolaylıklar yakalayacaksınız. Büyük bir şevk içinde girdiğiniz her iş başarı getirecektir. Amaçlarınızı iyi saptayıp doğru kararlar vererek gelişmenize, büyümenize ve gelir sahibi olmanıza yardımcı olacak olumlu adımlar atarsınız. Geçmiş yıllarda verdiğiniz gayretlerinizin ödüllendirilmesi bu zaman dilimine denk gelir. Geçmiş yıllarda meslek hayatınızda yaşadığınız başarısızlıklardan ders alarak yeni yılda eksiklerinizi gidermek için adeta karıncalar gibi çalışırsınız. Bu dönemde ilgi alanlarınız da değişerek ilgi duyduğunuz konularda eğitimler alma süreciniz başlar. Tek kelime ile olumlu bir arayış döneminde olursunuz. Sosyalliğiniz de artar çok fazla insanla yeni tanışmalar yaşanır. Basit bir konuyu dahi büyük bir incelikle ele alır ve yaratıcılıkla sonuçlandırırsınız. İş hayatınızda yaşanan savaşlar ve rekabetler son bulur galip gelen siz olursunuz. Ahlaki ve dinsel inançlarınızı gayet pozitif bir şekilde yaşar, ruhunuzu rahatsız eden yaşam tarzınız varsa hızla uzaklaşmaya ve arınmaya başlarsınız. Attığınız adımlarınız kendinize ve çevrenizdeki insanlara faydası dokunur. Yeni ve eski arkadaşlar ile daha fazla birlikte olur ve birlikte kurulan bazı işlerde de söz sahibi olursunuz.

BAŞAK 23 AĞUSTOS / 22 EYLÜL

Yönetici Gezegeni: Merkür

Elementi: Toprak

Niteliği: Değişken

Rengi: Deniz mavisi, gri, açık sarı

Taşı: Akik, kehribar.

Uğurlu gününüz: Çarşamba

Uğurlu sayınız:6

AŞK HAYATI VE EVLİLİK

Transit Neptün gezegeninin Jüpiter gezegeni ile 2019 yılı boyunca olumsuz açıda olması birçok konuda olduğu gibi aşkta da sorunlar yaşamanıza sebep oldu. Aşk’ dan umudunuzu keserek işinize ve mali konulara odaklandınız. Mutsuzluğunu kolay anlatamayan yapınızla her şeyi sineye çektiğiniz bir yıl yaşadınız. 2020 yılında aşk kapınızda olacak. Yılın ilk geri hareketine 17 Şubat 2020’de 12 derece Balık burcunda başlayacak geri 10 Mart tarihinde 28 derece Kova burcunda bitirecek olan Merkür tatil veya iş amaçlı çıktığınız uzun yolculuklarda aşkı tanımanıza sebep olabilir. Önce para ve iş diyen aşkı önemsemeyen başaklar aşkın hayatında ne kadar büyük bir önem taşıdığını fark edecekler. Aşkın hayatınıza gelmesi ile kendinizle de yüzleşeceksiniz. İlişkilerdeki kontrolcü yapınızdan vazgeçerek ipleri serbest bırakacaksınız. İstediğiniz gibi uyumlu ve tutku dolu bir ilişki yaşamak için değişmek zorunda olduğunuzun farkına varacaksınız. İlişkinizin ilk aylarında değişime karşı çıksanız da 13 Mayıs da ikizler burcunda geri harekete başlayacak olan Venüs gezegeni sizi değişime zorlayacak. Partneriniz karşınıza geçecek ve değişmenizi istediği tüm özelliklerinizi size acımasız bir dille söylemekten çekinmeyecek ve değişmezsen beni kaybedersin mesajını da verecek. Tartışmalar ve partnerinizin verdiği direktifler karşısında önceleri hırçın ve kabul etmeyen davranışlar içinde olsanız dahi partnerinizi kaybedeceğinizi anlayınca onu yeniden kazanmak adına ilişkinizi evlilikle noktalamak istediğinizi de söyleyeceksiniz.

Evlilik korkularınız oğlak burcunda transit geçişte bulunan Pluton, Satürn, Jüpiter ve Boğa yolculuğu devam eden Uranüs sayesinde bitecek. 2020 yılında hem aşkta hem parada kazanan burçlardan birisiniz. Birçok başağı 2020 de aniden yapılacak evlilikler bekliyor. Evli başaklar da 2019 da eşleri ile özellikle de maddi sorunları artması ile birçok sorun yaşadılar. 2020 tüm sorunların masaya yatırıldığı bir yıl olacak. Hatalarınızı anlayacak ve eşinizi yeniden kazanmak adına yapılması gerekenin fazlasını yapacaksınız.

SAĞLIK

Birkaç yıldır sizi zorlayan sağlık sorunlarınızla alakalı doğru tedavi yolları bulacak ve hızla sağlığınıza kavuşacaksınız. Fiziksel sağlığınızın iyileşmesi psikolojinize de yansıyarak korkularınızdan, takıntı ve evhamlar dan kurtulmuş olacaksınız.

AİLE

Tüm iyi niyetli çabalarına rağmen ailesi ile geçmiş yıllarda uyum sorunu yaşayan başaklar yeni yılda aileleri ile kolaylıkla yüzleşme fırsatları da yaratacaklar. Geçmişten gelen dargınlık gibi konular aniden zaman aşımına uğramışçasına ortadan kalkar. Geçmişin acı vermesi ve kırgınlıkları geride bırakılarak iç huzurunuza ve yeniden ailenize kavuşursunuz. Ayrıca bu süreçte eğer evlat sahibi olmayı düşünüyorsanız gezegenler daha büyük bir aile olmanıza imkanlar sunacaktır.